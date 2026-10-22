Saca la chamarra: CDMX y Edomex: tendrán cielo nublado y ambiente fresco este viernes 23 de octubre

Se esperan mínimas de hasta 4°C en Toluca y máximas de 22.7°C en Ecatepec de Morelos. (Foto: Cuartoscuro)

Para el viernes 23 de octubre, el Valle de México tendrá cielo nublado y ambiente fresco, según el SMN.

Se esperan mínimas de hasta 4°C en Toluca y máximas de 22.7°C en Ecatepec de Morelos. La región experimentará un día con variaciones térmicas.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre los 9°C y los 21.3°C. Toluca será la zona más fría, con mínimas de 4.7°C y máximas de 18.7°C. Este contraste térmico será notable en el Valle de México durante el día.

Naucalpan de Juárez verá temperaturas desde los 8.7°C hasta los 21.0°C. Ecatepec de Morelos registrará un rango de 9°C a 22.7°C. Esto posiciona a Ecatepec como la ciudad más cálida de la zona metropolitana este viernes.

¿Habrá lluvias o viento en el Valle de México?

El cielo en la mayor parte del Valle de México estará nublado durante el día. En la Ciudad de México, el viento soplará a 9 km/h. Toluca tendrá un viento más ligero, de 5 km/h. No se esperan lluvias significativas en la región.

(Carachure Bautista Jesús)

Naucalpan y Ecatepec también tendrán vientos de 9 km/h. Aunque hay baja presión en otras regiones del país, el pronóstico para el Valle de México es sin probabilidad de lluvia. Se espera un ambiente fresco y seco durante la jornada.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Sábado 24 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 20°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas. Las mínimas se mantendrán estables en 9°C para gran parte de la región. El cielo seguirá nublado, con un ambiente fresco y sin cambios drásticos en el clima.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en el Valle de México?

Se recomienda a la población abrigarse bien, sobre todo en las mañanas y noches, por las bajas temperaturas. Es importante mantenerse hidratado, aunque no se esperan días cálidos. Prestar atención a niños y adultos mayores es clave para su bienestar.

Para quienes salgan de casa, se sugiere llevar ropa abrigadora, como suéteres o chamarras. Aunque no hay pronóstico de lluvias, tener un paraguas a mano nunca está de más. Planificar actividades al aire libre considerando el cielo cubierto y el viento es útil.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información precisa sobre el clima, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Estas instituciones emiten alertas y actualizaciones constantes para mantener informada a la población.

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