Tormenta tropical ‘Vance’ avanza en el Pacífico: ¿Afectará a costas de México? Esta es su trayectoria

La tormenta tropical 'Vance' se convertirá en huracán categoría 1 en las próximas horas.

La tormenta tropical Vance se ubica a 820 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 1,075 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dicho sistema presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora. Debido a su distancia, no ocasionará afectaciones al territorio mexicano.

Vance se mantendrá como tormenta tropical y será huracán categoría 1 a partir de la medianoche del viernes 23 de octubre.

Mientras que alcanzará la categoría 2 al mediodía del viernes. Será al mediodía del sábado cuando Vance se convierta en huracán categoría 3 para más tarde degradarse nuevamente a categoría 2 frente a las costas de Colima.

¿Dónde habrá lluvias hoy 22 de octubre?

A pesar de que la tormenta tropical Vance no tendrá efectos en el país, por la masa de aire polar que generó el frente frío 2, se mantendrá el ambiente de frío a muy frío en distintos estados. Además, habrá lluvias muy fuertes en las siguientes zonas:

Norte y sur de Veracruz.

Norte de Oaxaca .

. Sur de Chiapas.

Las precipitaciones fuertes serán en los siguientes estados:

Noreste de Sonora.

Noroeste, Oeste y Suroeste de Chihuahua.

Sureste de Tamaulipas.

Este de San Luis Potosí.

Norte de Querétaro.

Norte y este de Hidalgo .

. Norte y sureste de Puebla.

Costa de Michoacán .

. Costa y sureste de Guerrero.

Oeste y sur de Tabasco .

. Costa de Quintana Roo.

Mientras que los chubascos ocurrirán en Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas. Las precipitaciones de fuertes a muy fuertes podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se llama a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.