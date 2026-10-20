Veracruz mantiene alerta preventiva ante lluvias en el sur

La gobernadora Rocío Nahle García y la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezaron la sesión de evaluación del Comité Nacional de Emergencias para dar seguimiento a las afectaciones ocasionadas por las lluvias del Frente Frío 2.

Entre los acuerdos, la CNPC y la Secretaría de Protección Civil (SPC) mantendrán vigilancia durante la noche y la mañana en las zonas inundadas. Asimismo, este martes realizarán recorridos por los refugios temporales.

En coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, se determinó suspender las clases en Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa.

En los municipios afectados continúa el despliegue de personal para evacuar a familias en zonas de riesgo, habilitar refugios temporales, distribuir alimentos y retirar el agua acumulada.

En Coatzacoalcos y Nanchital, los municipios con mayores afectaciones, participan más de 700 elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública, además de personal de Protección Civil estatal, municipal y de la CNPC.

En Nanchital, las inundaciones afectan 14 colonias. Las fuerzas de tarea mantienen las labores de evacuación y vigilancia en las viviendas desalojadas. La Secretaría de Marina instaló una cocina móvil para proporcionar alimentos.

Para facilitar el desalojo del agua, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz dispuso de una retroexcavadora para despejar dos puentes, mientras que la Comisión Nacional del Agua, apoya con equipos de bombeo. También se habilitaron refugios temporales y se entregaron canastas alimentarias; además, está prevista la distribución de colchonetas y cobijas.

En Coatzacoalcos, las lluvias se intensificaron con el ingreso de Norte. Se reportan anegaciones en 15 colonias y afectaciones al suministro eléctrico en otras 20; además, el malecón permanece cerrado de manera preventiva; la cocina móvil distribuyó 400 raciones de comida. Al último corte, 112 personas permanecían en refugios temporales y más de 300 habían recibido atención durante la jornada.

En Agua Dulce, continúan habilitados dos refugios temporales: el Centro Cultural Manuel Sastre González y la escuela primaria Cuauhtémoc, donde se brinda alojamiento a las familias que tuvieron que salir de sus viviendas.

Por otra parte, en Moloacán, un deslave afectó el acceso a la cabecera municipal, por la autopista y después de la localidad El Túnel. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas atenderá el tramo. En Villa Cuichapa, el desbordamiento del arroyo Nexmegata motivó recorridos preventivos, exhortos a las familias para evacuar las zonas de riesgo y la habilitación de un refugio temporal en el Ayuntamiento.

En materia de vigilancia hidrológica, las presas Canseco y La Cangrejera, así como los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, permanecen bajo monitoreo. El río Coatzacoalcos se mantiene por debajo de sus niveles de desbordamiento, aunque registra un ligero incremento en la zona de Minatitlán.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que el servicio de energía eléctrica en las zonas costera y montañosa se restablecerá de manera paulatina y quedará normalizado durante esta noche.

Las autoridades continúan el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y exhortan a las familias asentadas en zonas bajas o cercanas a ríos y arroyos a atender las indicaciones de Protección Civil y trasladarse a los refugios temporales ante cualquier situación de riesgo.