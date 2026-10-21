Se forma la tormenta tropical ‘Vance’ en el Pacífico: ¿Qué estados afectará?

Se espera que el oleaje generado por “Vance” comience a afectar zonas de las costas del sur y suroeste de México durante este fin de semana.

La tormenta tropical “Vance” se formó este miércoles 21 de octubre en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El ojo de la tormenta se encuentra en mar abierto y no representa ninguna amenaza para tierra firme. “Vance” se ubicaba a unos 835 kilómetros al sur de Acapulco, México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h, según un aviso del NHC.

‘Vance’ se intensifica y podría convertirse en huracán el viernes

La tormenta tropical “Vance” continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y podría convertirse en huracán el viernes, de acuerdo con el reporte meteorológico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 15:00 horas, el centro del sistema se ubicó cerca de la latitud 9.4 norte y longitud 99.8 oeste, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas más fuertes.

“Vance” se desplaza hacia el oeste a 11 kilómetros por hora, aunque se prevé que gire hacia el noroeste y posteriormente al nor-noroeste durante los próximos días, con una ligera disminución en su velocidad de avance.

‘Vance’ provocará oleaje en costas de México

Se espera que el oleaje generado por “Vance” comience a afectar zonas de las costas del sur y suroeste de México durante este fin de semana y continúe la próxima semana.

Las marejadas podrían generar oleaje elevado y corrientes de resaca potencialmente mortales, por lo que se recomienda consultar los avisos de las autoridades meteorológicas locales.

Tormenta subtropical ‘Josephine’ se forma en el Atlántico

La tormenta subtropical “Josephine” se formó este miércoles en el Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), y se prevé que gire hacia el noreste y se aleje de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

A las 21.00 GMT, el centro del sistema se encontraba a unos 425 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts, y a 940 kilómetros al suroeste de Halifax, en Nueva Escocia (Canadá).

“Josephine” avanzaba hacia el norte a unos 9 km/h, aunque se espera que gire hacia el noreste el jueves y aumente considerablemente su velocidad.

Según la trayectoria prevista, el meteoro permanecerá al sur de Nueva Escocia y Terranova, en Canadá, mientras se aleja de Estados Unidos.

El NHC prevé que la tormenta se mantenga como subtropical hasta primeras horas del jueves y que se fortalezca posteriormente, cuando se convierta en un ciclón postropical con vientos de fuerza de huracán.

Con información de EFE