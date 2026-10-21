Se forma la depresión tropical Veintidós-E: ¿Cuál es su trayectoria y cuándo será huracán categoría 3?

La Conagua prevé que la depresión tropical Veintidós-E sea un huracán categoría 3 esta misma semana. (Cuartoscuro).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se formó la depresión tropical Veintidós-E a 825 km al sur de Acapulco, Guerrero y a mil 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Detalló que el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de viento de 75 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste a 11 kilómetros por hora.

Debido a su distancia, por el momento no afecta territorio mexicano, agregó la Conagua. En cuanto al pronóstico de trayectoria, se prevé que a las 18:00 horas de este miércoles evolucione a tormeta tropical.

Además, que para el jueves 22 de octubre a las 18:00 horas ya sea un huracán categoría 1, para después, el 23 evolucione a categoría 2.

La Conagua prevé que la depresión tropical Veintidós-E sea un huracán categoría 3 el jueves por la tarde, para degradarse a 2 el 24 de octubre por la mañana.

¿Cuál será el clima para este miércoles 21 de octubre?

La Conagua informó que debido a la presencia de un canal de baja presión, este miércoles habrá lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca; muy fuertes en Tabasco y Chiapas; fuertes en Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo.

También habrá chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Yucatán, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México.

Sin embargo, la Conagua también prevé que haya calor en algunas partes del país. Se pronostican de 35 a 40 grados en Sonora y Sinaloa; y de 30 a 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, se informó que se monitorea una zona de baja presión al este de Estados Unidos, con una probabilidad del 40% de que se forme un ciclón tropical en 48 horas. Se encuentra lejos de las costas nacionales y no afectará al país.

En nuestro país actualmente se encuentra activa la temporada de huracanes, que termina el 30 de noviembre. A ello se suman los frentes fríos, que terminan en mayo del 2027.

Así queda la distrubución por mes la formación de frentes fríos: