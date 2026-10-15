Santa Claus tendrá menos nieve en EU por ‘El Niño’: Prevén invierno más húmedo y cálido

La región de los Grandes Lagos, que ya postales 'congelantes' durante el invierno, estará más cálida entre diciembre y febrero.

Al parecer, el invierno en Estados Unidos será en general más húmedo y más cálido, pero no necesariamente con más nieve, según el pronóstico estacional oficial del Gobierno y las previsiones de otros meteorólogos. El responsable será ‘El Niño’.

Es probable que el fenómeno modifique los patrones meteorológicos para provocar más humedad, pero con temperaturas más altas. Eso debería ayudar a borrar la persistente sequía del oeste, pero probablemente no hará felices a los amantes de la nieve en el norte del país, informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), este jueves 15 de octubre.

¿Qué regiones y ciudadades de EU tendrán menos nieve de lo normal?

Aunque el servicio meteorológico no hace pronósticos estacionales de nevadas, sus meteorólogos indicaron que gran parte de las zonas del norte de EU —incluidos el noreste, la región de los Grandes Lagos, la parte superior de la región centro-norte y las Montañas Rocosas del Norte— deberían esperar menos nieve de lo normal.

Por el contrario, zonas de las Rocosas del Sur, partes del sureste y el suroeste podrían recibir más de la habitual en el próximo invierno.

Empresas privadas de meteorología también pronostican la reducción de nieve en el norte, y Salt Lake City es la única gran área metropolitana donde AccuWeather prevé acumulaciones de nieve invernales por encima de lo normal.

De acuerdo con la firma, se pronostica que Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia recibirán aproximadamente la mitad o menos de su nieve invernal normal.

¿Y el temido vórtice polar, con su gélida ráfaga de aire ártico que escapa hacia Estados Unidos? Eso no debería ocurrir en la misma medida que en la mayoría de los inviernos, pero no significa que no vaya a ocurrir en absoluto, aclaró Jon Gottschalck, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional y jefe de rama.

“‘El Niño’ puede favorecer un invierno más templado que el promedio en el norte de Estados Unidos, pero, escuchen, incluso en los meses de invierno, eso no significa que no vaya a haber nieve. No significa que no pueda haber una tormenta de nieve. Así que no elimina el riesgo”, afirmó el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, en una sesión informativa con medios en la que presentó el pronóstico invernal de tres meses.