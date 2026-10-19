‘Trudy’ se debilita a tormenta tropical y se aleja de México: ¿En qué estados provocará lluvias HOY?

Estos estados esperan lluvias por la tormenta tropical ‘Trudy’.

‘Trudy’ se debilitó a tormenta tropical en el océano Pacífico la mañana de este lunes 19 de octubre y continúa alejándose de las costas de México. Sin embargo, su circulación todavía provocará lluvias en Jalisco y chubascos en Baja California Sur, además de oleaje elevado en zonas costeras.

A las 03:00 horas, la ahora tormenta tropical ‘Trudy’ se localizó aproximadamente a 270 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h.

¿En qué estados lloverá por la tormenta tropical ‘Trudy’ HOY?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Conagua, la circulación de ‘Trudy’ mantendrá las siguientes condiciones:

Jalisco: lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros (mm), así como vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en las costas. Se prevé que la intensidad del viento disminuya durante el día.

lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros (mm), así como vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en las costas. Se prevé que la intensidad del viento disminuya durante el día. Baja California Sur: intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm.

Además, se pronostica oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco y Baja California Sur, el cual también disminuirá gradualmente durante el día.

Debido a que ‘Trudy’ continúa alejándose del territorio nacional y perdiendo intensidad, se espera que sus efectos en México disminuyan de manera gradual.

¿Qué riesgos provocarán las lluvias de la tormenta tropical ‘Trudy’?

Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, las personas que se encuentren en zonas costeras deben tomar precauciones ante el oleaje elevado y atender las recomendaciones de las autoridades locales.