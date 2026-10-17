Huracán ‘Trudy’ es categoría 1, pero sigue ‘bravo’: Hay alerta en 4 estados por lluvias

‘Trudy’ generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, por lo que las autoridades llamaron a extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados afectados por lluvias, viento y oleaje. (Cuartoscuro).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán ‘Trudy’ permanece como categoría 1 a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y a 425 kilómetros de Acapulco, Guerrero.

Detalló que el huracán se desplaza hacia el noroeste, a 17 kilómetros por hora. Además, la alerta por huracán se mantiene en las costas de Colima, Nayarit y Jalisco.

El fenómeno meteorológico generará fuertes lluvias en Colima y Michoacán, así como muy fiertes en Jalisco y Nayarit. Las ráfagas de viento serán de 100 a 120 kilómetros por hora y las olas de cinco a siete metros.

‘Trudy’ también generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero. Las autoridades llamaron a extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados afectados por lluvias, viento y oleaje.

Trayectoria del huracán 'Trudy' en las costas de México. (Conagua).

El pronóstico de Conagua indica que ‘Trudy’ podría evolucionar a huracán categoría 2 en las próximas horas de esta sábado y del domingo 18 de octubre.

Para el lunes 19, podría ser de nuevo categoría uno y finalmente para el martes 20 ser una tormenta tropical que se localice a 270 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes Jalisco y a 280 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas Baja California Sur.

¿Cuál es el clima para este sábado 17 de octubre?

Además de ‘Trudy’, otro fenómeno meteorológico presente en nuestro país es el frente frío número dos, que recorrerá el litoral del Golfo de México, por lo que se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

También habrá lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y puntuales fuertes en Querétaro.

Conagua detalló que la masa de aire polar asociada al frente, originará marcado descenso de temperatura en la mayor parte de México.

Se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados en zonas serranas de Chihuahua y Durango y de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.