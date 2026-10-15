Lluvias al 3x1 en México por ‘Simón’, ‘Trudy’ y frente frío 2: ¿Qué estados serán los más afectados?

El SMN alertó sobre tres fenómenos meteorológicos que afectarán el país esta semana. (Foto: Conagua)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves 15 de octubre que al menos tres fenómenos meteorológicos provocarán lluvias y cambios en el clima este fin de semana en el país: la tormenta tropical ‘Simón’, el huracán ‘Trudy’ y el frente frío 2.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, alertó que el huracán ‘Trudy’ podría afectar a algunos estados de la costa del Pacífico.

Vázquez Romaña explicó que los tres fenómenos meteorológicos provocarán lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas en algunos estados del país.

“Primero tenemos bajo seguimiento por segunda semana consecutiva a ‘Simón’, que continúa como una tormenta tropical lejos de las costas de México. Sin embargo, ‘Trudy’ es un sistema mucho más grande en extensión y ya está generando tormentas en Oaxaca y Guerrero. Por el otro lado, tenemos bajo vigilancia al frente frío número 2”, indicó.

¿Qué estados afectará el huracán ‘Trudy’?

‘Trudy’ se intensificó este jueves a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en Oaxaca y Guerrero.

El SMN detalló que, conforme se vaya acercando a la costa, se debilitará hasta convertirse en una tormenta tropical. Agregó que se prevé que alcance hasta la categoría 4; sin embargo, no se prevé que toque tierra este fin de semana.

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, su circulación provocará lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros en el oeste, sur y este de Guerrero.

También se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de ambas entidades.

¿Qué estados afectará ‘Simón’?

Mientras tanto, la tormenta tropical ‘Simon’ permanece estacionaria en el océano Pacífico, a unos 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Sin embargo, debido a su debilitamiento, ‘Simon’ ya no genera efectos sobre el territorio mexicano, de acuerdo con el SMN.

Las autoridades mantienen la vigilancia de ambos sistemas y reiteran el llamado a extremar precauciones ante las lluvias previstas en el sur del país, especialmente en las zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos de tierra.

¿Qué estados afectará el frente frío 2?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que el frente frío 2 afectará el Golfo de México, pero estará complicando los pronósticos de lluvia.

“El frente frío todavía está sobre el norte de Chihuahua, justo ya para las próximas horas, esperamos que este sistema frontal esté sobre la porción media de Coahuila, de Nuevo León y parte de Tamaulipas”, indicó el funcionario.

Se prevé que provoque un descenso en las temperaturas en los siguientes dos días; el sábado se prevé que el frente frío continúe avanzando a lo largo del Golfo de México con intensificación del viento y del oleaje.

Con información de EFE