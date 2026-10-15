Huracán ‘Trudy’ viene a México: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas esta semana y tocará tierra?

A partir del fin de semana, 'Trudy' se intensificará con vientos y oleaje característicos de un huracán mayor.

El huracán Trudy está cada vez más cerca de las costas mexicanas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que alcanzará la categoría 4 en los próximos días.

“Trudy es un huracán grande, por lo que generará tormentas y oleaje alto en Oaxaca y Guerrero. Se intensificará de categoría 1 a 2 en las próximas horas y a partir del viernes alcanzaría las categorías 3 y 4, acercándose a costas de Michoacán y Jalisco”, explicó Fabián Vazquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la trayectoria prevista por Conagua, tras fortalecerse y luego acercarse a las costas mexicanas, Trudy perderá fuerza y se degradará a tormenta tropical.

“El sábado se intensificará el viento en las costas de Michoacán con efectos por características de huracán”, agregó Romaña.

Esto sabemos de la trayectoria del huracán Trudy

Actualmente, el huracán Trudy se mantiene como categoría 1 y se espera que durante la tarde de este jueves evolucione a categoría 2.

Conagua alertó que el ciclón se intensificará rápidamente hasta alcanzar las categorías 3 y 4 a partir del viernes.

El domingo, Trudy se acercará a Playa Pérula, Jalisco, y será un huracán mayor en las costas de Colima.

Además, se intensificarán las rachas de viento por los efectos del ciclón, así como el alto oleaje de 7 a 9 metros en las costas de los estados mencionados.

¿Cuáles son las recomendaciones de Conagua ante el paso del huracán ‘Trudy’?

La Conagua recordó que se mantiene la vigilancia ante los ciclones durante la actual temporada de huracanes.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias podrían provocar deslaves, el incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por eso dio a conocer las siguientes recomendaciones: