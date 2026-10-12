Huracán ‘Simón’ deja un muerto y 201 viviendas dañadas en Guerrero

El huracán 'Simón' dejó más de 200 viviendas dañadas en Guerrero.

El paso del huracán ‘Simón’ cerca de las costas de Guerrero dejó al menos 201 viviendas dañadas en 21 municipios del estado.

La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que hay al menos seis viviendas colapsadas por los efectos del huracán ‘Simón’, que se prevé que impacte en Sinaloa el miércoles 14 de octubre.

Los municipios de Guerrero afectados por el huracán ‘Simón’ son: Acapulco, Chilpancingo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Juan R. Escudero, Atoyac, La Unión, Zihuatanejo, Coyuca de Benítez, Ayutla, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal, Cuautepec, Tecoanapa, Las Vigas, Malinaltepec, Tlacoapa, Santa Cruz del Rincón, Acatepec, Iliatenco y Tetipac.

Florencio Villarreal y La Unión, localidad ubicada en la costa chica, fueron de los municipios más afectados, con 80 viviendas inundadas cada uno.

Los daños del huracán ‘Simón’ en Acapulco y otras zonas de Guerrero

De acuerdo con Protección Civil, Acapulco es una de las zonas más afectadas por el huracán ‘Simón’, con un saldo de dos personas lesionadas y una vivienda colapsada.

En el puerto se contabilizaron 20 casas inundadas, 150 negocios con agua y 60 autos varados, 10 postes de luz derribados, un socavón y 10 árboles caídos.

Estos son los daños del huracán ‘Simón’ en otros municipios, además de Acapulco, Florencio Villarreal y La Unión:

Chilpancingo : Un adulto muerto y una vivienda inundada, además de una barda caída, el deslizamiento de rocas y cinco árboles caídos.

: Un adulto muerto y una vivienda inundada, además de una barda caída, el deslizamiento de rocas y cinco árboles caídos. Zihuatanejo : Tres deslizamientos de rocas.

: Tres deslizamientos de rocas. Acatepec : Cinco deslizamientos de rocas.

: Cinco deslizamientos de rocas. Iliatenco : Tres deslizamientos de rocas.

: Tres deslizamientos de rocas. Las Vigas : Una vivienda inundada y tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) caídos.

: Una vivienda inundada y tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) caídos. Malinaltepec: Cinco viviendas colapsadas, siete derrumbes por tierra.

En total, se informó sobre 60 autos inundados, 30 árboles caídos, siete bardas derribadas, dos socavones y una persona fallecida debido al ciclón del Océano Pacífico.

De acuerdo el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán ‘Simón’, de categoría 2 se localiza a 135 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora, con un desplazamiento de 6 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste.

El ciclón ya no afecta directamente a Guerrero, y los estados que esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros son: Jalisco, Nayarit y Sinaloa, donde se prevé que impacte el miércoles.

Con información de Quadratín.