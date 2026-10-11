Frente frío y onda tropical acompañarán al huracán ‘Simón’ esta semana: ¿Qué estados prevén lluvias?

México espera lluvias en casi todos los estados para esta semana.

Las lluvias torrenciales azotarán distintos estados de México a lo largo de esta semana, ya que además del paso del huracán ‘Simón’, se espera que distintos fenómenos influyan en aguaceros e inundaciones.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los remanentes del ciclón ‘Rachel’, el frente frío 2, canales de baja presión, la onda tropical 43 y una divergencia en altura serán los fenómenos responsables de fuertes lluvias.

Además, se esperan tormentas eléctricas, oleaje elevado, marejadas, deslaves e inundaciones, por lo que las autoridades recomiendan estar atentas a los avisos de Protección Civil, especialmente en estados del occidente, donde se prevé que el huracán ‘Simón’ impacte.

¿Qué estados esperan lluvias intensas esta semana?

De este domingo 11 hasta el jueves 15 de octubre se esperan lluvias fuertes en casi todos los estados del país. Sin embargo, los más afectados por cada día serán los siguientes:

Domingo 11 de octubre

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 milímetros): Jalisco (costa y oeste).

Jalisco (costa y oeste). Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 milímetros): Colima.

Colima. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Nayarit (sur) y Michoacán (suroeste).

Nayarit (sur) y Michoacán (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Baja California (norte y centro), Chiapas (este y sur), Campeche (centro y sur) y Yucatán (oeste).

Lunes 12 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sinaloa (sur) y Nayarit (costa y oeste).

Sinaloa (sur) y Nayarit (costa y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Jalisco (oeste) y Chiapas (sur).

Martes 13 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sinaloa (centro).

Sinaloa (centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (sureste) y Durango (norte y oeste).

Miércoles 14 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (sur, este y norte), Durango (centro, sur y norte) y Zacatecas (oeste y sur).

Jueves 15 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Coahuila (norte).

Coahuila (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Durango (este y noreste).

¿Cuándo pegará el huracán ‘Simón’ en México?

El huracán ‘Simón’, de categoría 3, actualmente circula en paralelo a las costas de México, a unos 50 kilómetros de las costas de Cabo Corrientes, en Jalisco, donde se desarrollan lluvias extraordinarias.

De acuerdo con Conagua, se espera que así se mantenga en las próximas horas mientras se degrada.

Aunque hay riesgo en las costas desde este domingo, el centro del huracán no tocará tierra sino hasta el miércoles 14 de octubre en Sinaloa.