Huracán ‘Simón’ activa la alerta máxima en Jalisco y obliga a cerrar el aeropuerto de Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina evacuó por vía marítima a unas 80 personas y nueve mascotas de Yelapa y Quimixto, Jalisco, ante el paso del huracán ‘Simón’.

Municipios como Cihuatlán, en la costa de Jalisco, son prácticamente un ‘pueblo fantasma’, donde las calles vacías muestran a vehículos de cuerpos de auxilio como los únicos que circulan.

Los comercios están cerrados, y en muchos de ellos los comerciantes colocaron tablas y costales para contener eventuales inundaciones.

Se decretó la alerta máxima ante la próxima llegada del huracán ‘Simón’, que podría impactar entre los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes como huracán mayor, categoría 4, durante la medianoche.

Se reporta que Puerto Vallarta resentirá sus efectos durante la noche y a lo largo del domingo, con riesgo de lluvias intensas, crecidas de ríos e inundaciones; el nivel del mar comenzó a subir de nivel, por lo que las embarcaciones fueron amarradas a los soportes portuarios, y otras fueron colocadas sobre tierra firme.

Evacúan comunidades de Jalisco ante la llegada de ‘Simón’

Desde la tarde del viernes, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y farmacias registraron una afluencia considerable de personas. Residentes y visitantes acudieron a estos establecimientos para abastecerse de productos básicos.

En los carritos y las bolsas de compra destacaban el agua embotellada, el papel higiénico y los alimentos enlatados, lo que reflejó la intención de contar con provisiones suficientes ante posibles afectaciones y dificultades para salir de sus viviendas.

Previamente fueron evacuadas más de 200 personas de comunidades como El Rebalse, y otras 76 personas evacuaron este sábado de Quimixto y Yelapa, por la Secretaría de Marina, a petición de la Unidad de Protección Civil de Jalisco, luego de que una embarcación turística quedara varada en la zona.

Entre las personas evacuadas había mujeres, niñas, adultos mayores, visitantes extranjeros y familias acompañadas de sus mascotas, y se les remitió a las instalaciones de la Décima Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta.

Huracán ‘Simón’: Cierran el aeropuerto de Puerto Vallarta

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta está cerrado, y suspendió todas sus operaciones a partir de las 18:00 horas de este sábado 10 de octubre de 2026, manteniéndose restringidas las instalaciones hasta las 08:00 horas del lunes 12 de octubre, si las condiciones del tiempo lo permiten.

También de las corridas de autobuses hacia los destinos de playa de Michoacán, Colima, Nayarit y todo el litoral de Jalisco fueron suspendidas.

La línea ETN Turistar dio a conocer en sus redes sociales que suspendió salidas a destinos como Manzanillo, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Cihuatlán, Barra de Navidad, Colima y Tepic.

En tanto la empresa Autovías anunció la suspensión temporal de las corridas a Colima y Manzanillo, y la línea Rapi2s hizo lo mismo con las salidas hacia los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo y Armería.

Así mismo, las líneas Sur de Jalisco y Nuevo Horizonte anunciaron suspensiones temporales hacia Colima, Manzanillo, Tecomán, Armería, Maruata, Cuyutlán y Lázaro Cárdenas.