Huracán ‘Isaías’ pega fuerte en EU: Deja sin luz a 875 mil casas y negocios en tres estados

‘Isaias’ no debería provocar la fuerza destructiva que desató ‘Helene’, afirmó Marc Chenard, pronosticador sénior del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos. (Foto: EFE)

Las lluvias torrenciales se extenderán por el sur de Estados Unidos y los Apalaches mientras los remanentes del huracán ‘Isaias’ avanzan hacia el norte, luego de tocar tierra en Florida la noche del viernes y dejar sin electricidad a cientos de miles de habitantes de tres estados.

El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos informó que este sábado existe un riesgo moderado de lluvias intensas en algunas zonas del oeste de Carolina del Norte y hacia el sur, hasta Georgia.

La región quedó devastada en 2024 por el paso del huracán ‘Helene’, que inundó ciudades, bloqueó carreteras y causó la muerte de al menos 249 personas en el país.

‘Isaias’ no debería provocar la fuerza destructiva que desató ‘Helene’, afirmó Marc Chenard, pronosticador sénior del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos. “Aún tenemos que vigilar el sur de los Apalaches. Todavía parece que podría haber impactos importantes allí a lo largo del día”.

Seguirá el nivel 2 de riesgo en EU por ‘Isaías’

El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos indicó que, durante el fin de semana, ‘Isaias’ colocará a unos 12.6 millones de personas, desde Florida hasta Virginia, en el nivel dos de riesgo por tormentas eléctricas severas, capaces de provocar lluvias torrenciales y generar tornados.

La tormenta también afectó la producción de energía en el golfo de México durante la semana y dejó sin electricidad a más de 875 mil hogares y negocios hasta la mañana del sábado, de acuerdo con PowerOutage.com.

La producción de petróleo en el golfo de México se desplomó a medida que la tormenta se acercaba a la costa estadounidense. Como medida preventiva, las empresas evacuaron al personal de las plataformas y las compañías perforadoras trasladaron sus equipos fuera de la trayectoria del fenómeno.

¿Qué efectos causará el huracán ‘Isaías’ en EU?

La tormenta, de categoría 2, tocó tierra a las 20:30 horas cerca de Destin, Florida, con vientos máximos de 169 kilómetros por hora. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, rápidamente perdió intensidad y se convirtió en un ciclón postropical.

El primer huracán en casi dos años en impactar Estados Unidos provocará lluvias generalizadas de hasta 20 centímetros en la región, con acumulaciones de hasta 38 centímetros en algunas zonas localizadas.

Los meteorólogos señalaron que las condiciones de tormenta tropical probablemente continuarán durante la mañana del sábado, mientras el sistema avanza hacia el norte a través de Alabama y llega a los valles de los ríos Tennessee y Ohio a lo largo del día y hasta el domingo. Se espera que el sistema provoque lluvias intensas y pueda generar tornados tan al norte como las Carolinas.

Mientras disminuyen los riesgos tropicales en el este, el oeste de México y el suroeste de Estados Unidos enfrentan amenazas simultáneas por la tormenta tropical ‘Rachel’ y el huracán ‘Simon’.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que ‘Rachel’ tocará tierra cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en el norte de Baja California, la noche del sábado. Posteriormente, provocará lluvias que podrían causar inundaciones en el suroeste estadounidense, incluidas algunas zonas de California, Arizona y Nevada.

Se han emitido alertas de vigilancia por tormenta tropical, algo poco habitual, en el sur de California, incluida la ciudad de San Diego.