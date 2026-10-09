Alerta en Jalisco y Colima: ‘Simón’ tocará tierra como huracán categoría 3 o 4 el fin de semana

Protección Civil informó que debido a ‘Simón’ hay vientos máximos de 20 a 50 kilómetros por hora en Guerrero, Jalisco y Michoacán. (Cuartoscuro).

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán ‘Simón’ podría evolucionar a categoría 3 o 4 en Jalisco y Colima, por lo que hay alerta debido a las fuertes lluvias que habrá.

‘Simón’ es un huracán categoría 2 que mostró un cambio en su trayectoria, informaron las autoridades, que pidieron a la población tomar precaciones en estos municipios:

Puerto Vallarta.

Cabo Corrientes.

Tomatlán.

La Huerta.

Cihuatlán

Villa Purificación.

Manzanillo.

Armería.

Tecomán.

Las autoridades también recomiendan preparar un kit de emergencia, identificar el refugio temporal más cercano y seguir las instrucciones de las autoridades de Protección Civil.

Protección Civil informó que debido a ‘Simón’ hay vientos máximos de 20 a 50 kilómetros por hora en Guerrero, Jalisco y Michoacán. El huracán podría tocar tierra este fin de semana por Colima o Jalisco, agregaron.

La zona de impacto puede ser entre Tomatlán, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Se instalarán tres centros de mando ubicados en los municipios. Activaron también el Plan Marina y Plan DNIIIE.

Además, en el golfo de México se encuentra el huracán ‘Isaías’, que alcanzó la categoría 3 y continúa alejándose de territorio nacional, por lo que sus efectos en las costas mexicanas disminuirán de forma progresiva.

¿En qué estados lloverá por el paso del huracán ‘Simón’?

Guerrero y Michoacán: Se pronostican lluvias torrenciales en las regiones costeras y del oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán.

Se pronostican lluvias torrenciales en las regiones costeras y del oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán. Colima: Se prevén lluvias intensas y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

Se prevén lluvias intensas y oleaje de 2.5 a 3.5 metros. Jalisco: Se esperan lluvias muy fuertes en el este y sur del estado, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

En este contexto, se mantienen zonas de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, por efectos de vientos de huracán.

¿Qué es el Plan DNIIIE?

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Plan DNIIIE es un instrumento operativo militar para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

RealizaN actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, con el objetivo de optimizar el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente.

Se aplicó tras el sismo de 1985 y fue un precedente para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), tomando como experiencia que el auxilio a la población requiere, además, la participación de todos los organismos de la Administración Pública Federal, así como, de los sectores privado y social.