Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 9 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las nuevas declaraciones de Sara Carter, zar antidrogas de EU, quien reiteró que van contra los cárteles de la droga.
Carter advirtió que la Administración de Donald Trump también se asegurará de que los ‘cómplices’ de los cárteles de la droga paguen las consecuencias.
“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, advirtió en una entrevista.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 9 de octubre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave Patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, habló con el gobernador Mauricio Kuri para recordarle que para “cualquier colaboración hay una ley, un procedimiento”, tras la apertura de una academia de policía.
- La mandataria sugirió que, en caso de ser cierto que presuntos integrantes están peleando en ese conflicto, se investigará si fueron reclutados “por una empresa privada, por algún ejército, por alguna entidad de algún Gobierno”.
- Sheinbaum confirmó que la federación colaborará con Jalisco para modernizar el sistema hídrico del estado para solucionar el problema en la zona metropolitana donde se distribuye agua contaminada.
- Luego de que Manuel Velasco, senador del PVEM, considerara que Omar García Harfuch es una figura fuerte para el 2030, la presidenta Sheinbaum evitó posicionarse al respecto, pues dijo que los funcionarios de su gabinete están concentrados en cumplir con su trabajo.
- Ricardo Flores, director de Grupo Mundo Maya, anunció que en octubre cuatro aerolíneas volverán a operar una ruta hacia Tulum.
- Flores también presentó los paquetes que ofrece, que incluyen vuelo, hospedaje y algunas atracciones en el sureste del país.
- El director del Tren Maya, el general en retiro Manuel Jaime Ramírez, informó que la empresa alcanzará su punto de equilibrio hasta el 2032.
- El general de división diplomado de Estado Mayor, Ricardo Flores, apuntó que Grupo Mundo Maya alcanzará su punto de equilibrio y será rentable hasta finales de 2028.
- El director de Mexicana de Aviación, el general de brigada Leobardo Ávila Bojórquez, proyecta que la empresa alcance un punto de equilibrio hasta noviembre 2030, de acuerdo con sus proyecciones.
- En la mañanera anterior, el gobierno de la presidenta Sheinbaum informó que Estados Unidos dejó de enviar una quinta parte del suministro tradicional del gas natural.