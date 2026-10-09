Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, responde a preguntas de medios de comunicación durante la Conferencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 9 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las nuevas declaraciones de Sara Carter, zar antidrogas de EU, quien reiteró que van contra los cárteles de la droga.

Carter advirtió que la Administración de Donald Trump también se asegurará de que los ‘cómplices’ de los cárteles de la droga paguen las consecuencias.

“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, advirtió en una entrevista.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 9 de octubre?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave Patria’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana