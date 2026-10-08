‘Simón’ se convertirá en un poderoso huracán categoría 4: ¿En cuáles 2 estados tocará tierra?

La tormenta tropical Simón mantiene en alerta a Michoacán y se convertirá en huracán en las próximas horas.

La tormenta tropical Simón tomará fuerza y se convertirá en un poderoso huracán categoría 4 en las próximas horas que tocará tierra en dos estados del país, alertó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

“Será muy peligroso antes de que alcance la costa de México. Se ha emitido un aviso de huracán para una porción del oeste-centro de México”, publicó el NHC en sus redes sociales.

Simón se mantendrá como tormenta tropical este jueves y después evolucionará a huracán. Será el próximo domingo cuando impacte como categoría 4 en las costas de Jalisco y parte de Nayarit.

El huracán avanzará por tierra y se degradará a categoría 1, pero también afectará a Sinaloa a partir del fin de semana.

¿Qué estados serán afectados por ‘Simón’?

La tormenta tropical Simón mantiene en alerta a Michoacán debido a que este jueves está frente a sus costas y ocasionará lluvias fuertes en la entidad.

Por esa razón, autoridades de Protección Civil suspendieron clases este jueves y el viernes 9 de octubre en al menos siete municipios, que son:

Aquila.

Coahuayana.

Chinicuila.

Coalcomán.

Lázaro Cárdenas.

Arteaga.

Tumbiscatío.

El avance de Simón ocasionará lluvias torrenciales en la costa y sur de Guerrero. Las precipitaciones intensas serán en el noroeste, centro y costa de Oaxaca.

Además, las lluvias muy fuertes ocurrirán en la costa de Michoacán, así como oleaje de 3 a 4 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Las olas de 2 a 3 metros se registrarán en las costas de Oaxaca.

Esto sabemos de la trayectoria de ‘Simón’

De acuerdo con la trayectoria prevista por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la tarde de este jueves 8 de octubre, Simón se convertirá en huracán categoría 1.

En las primeras horas del viernes, el huracán Simón alcanzará la categoría 2 al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Durante la tarde del 9 de octubre, el huracán se fortalecerá a categoría 3 y en las primeras horas del sábado alcanzará la categoría 4.

Simón se mantendrá como categoría 4 frente al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y en dicha categoría tocará tierra al nor-noroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Su avance en tierra hará que Simón se degrade a categoría 1 a 80 kilómetros al nor-noroeste de San Blas, Nayarit, en las primeras horas del lunes 12 de octubre.

Los remanentes del huracán Simón afectarán a Durango y el norte de Mazatlán, Sinaloa, la próxima semana.