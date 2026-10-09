Huracán ‘Simón’ amenaza a Jalisco este sábado 10 de octubre: ¿Cómo estará el clima? Alertan por lluvias

Así estará el clima en Jalisco este sábado 10 de octubre.

El clima en Jalisco para este sábado 10 de octubre anuncia cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara por el huracán ‘Simón’. Se esperan temperaturas frescas con mínimas alrededor de 12°C y máximas que llegarán a los 25°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los habitantes de la región disfrutarán de un ambiente templado durante la jornada.

Vista aérea de la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo un cielo nublado.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este sábado?

Para Guadalajara y Tlaquepaque, se esperan mínimas de 12.3°C y máximas de 24.3°C. Estas ciudades de la Zona Metropolitana de Guadalajara tendrán un ambiente fresco por la mañana y templado al mediodía. El cielo permanecerá nublado.

En Zapopan y Tonalá, las condiciones serán similares, con mínimas de 12.3°C. Las máximas alcanzarán los 24.7°C. Los vientos en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrán ligeros, alrededor de 5 km/h. El cielo permanecerá nublado.

¿Habrá lluvias este sábado en Jalisco?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la probabilidad de lluvia para este sábado en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de cero por ciento. El cielo estará mayormente nublado todo el día. Esto significa una jornada seca, ideal para actividades al aire libre que no requieran sol intenso.

El SMN reporta actividad ciclónica. El Huracán Isaias en el Golfo de México y la Tormenta Tropical Simon en el Pacífico Sur causarán fuertes lluvias en estados como Guerrero, Michoacán y la Península de Yucatán. Pero estas condiciones no impactarán el clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara.





¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Sábado 10 de octubre: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Lunes 12 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para la próxima semana en Jalisco es de un clima fresco y estable. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas entre 22°C y 26°C, y mínimas de 12°C a 13°C. No se esperan cambios drásticos, predominando el cielo nublado y vientos ligeros.

Fuente: CONAGUA.

¿Cómo prepararse para el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas frescas, sobre todo por la mañana y noche, se recomienda usar ropa abrigadora. Durante el día, aunque las máximas sean templadas, es prudente mantenerse hidratado. Este pronóstico de clima estable permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones por lluvias.

Para quienes salgan de casa, se sugiere llevar una chamarra o suéter ligero, especialmente si planean estar fuera en las primeras horas o al anochecer. Es un buen momento para disfrutar de parques y espacios abiertos, aprovechando el cielo nublado y la ausencia de lluvias.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.