Fuga de ácido nítrico en carretera de Jalisco: ¿Por qué es peligrosa esta sustancia química?

Autoridades de Jalisco atienden una fuga de ácido nítrico en una carretera de Jalisco. (Foto: PC Jalisco)

Autoridades de Protección Civil de Jalisco informaron sobre una fuga de ácido nítrico sobre la carretera Guadalajara-Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, en Ixtlahuacán de los Membrillos.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó en sus redes sociales que el ácido nítrico viajaba en un contenedor en un vehículo de carga.

Agregó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas o intoxicadas; sin embargo, han acordonado la zona para poder atender la emergencia ambiental.

“Se reporta tráfico cargado en la carretera a Chapala; recomendamos utilizar rutas alternas”, señaló.

Protección Civil de Jalisco compartió una imagen en la que se ve una nube color naranja que emanaba del vehículo.

Según medios locales, en el lugar trabajan bomberos y personal de Protección Civil con equipo de alta toxicidad; además, se ha cerrado completamente la vialidad y se ha evacuado una fábrica cercana al lugar.

¿Qué es el ácido nítrico?

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe al ácido nítrico como un líquido cuyo color varía de incoloro a amarillo pálido, de olor sofocante.

Detalla que este compuesto químico se utiliza en la síntesis de otros productos químicos como colorantes, fertilizantes, fibras, plásticos y explosivos, entre otros; es soluble en agua y no es combustible, pero puede acelerar el quemado de materiales combustibles y causar ignición.

Sin embargo, puede llegar a ser corrosivo de metales y tejidos. “El ácido nítrico se descompone con cierta facilidad, generando óxidos de nitrógeno”, señala en un perfil del químico.

El documento destaca que para su manejo se debe utilizar bata y lentes de seguridad y, si es necesario, delantal y guantes de neopreno o Viton. Además, no deben usarse lentes de contacto cuando se maneje el ácido nítrico.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

La Facultad de Química asegura que el ácido nítrico es principalmente irritante y causa quemaduras y ulceración de todos los tejidos con los que está en contacto.

“La extensión del daño, los signos y síntomas de envenenamiento y el tratamiento requerido, dependen de la concentración del ácido, el tiempo de exposición y la susceptibilidad del individuo”, subraya.

Menciona que la dosis letal mínima es aproximadamente de 5 ml (concentrado) para una persona de 75 kilos. Las personas con problemas en piel, ojos y cardiopulmonares tienen gran riesgo al trabajar con este producto, advierte.

Si una persona inhala este compuesto, puede presentar estornudos, ronquera, laringitis, problemas para respirar, irritación del tracto respiratorio y dolor del tórax.

“En casos extremos se presenta sangrado de nariz, ulceración de las mucosas de nariz y boca, edema pulmonar, bronquitis crónica y neumonía”, indica.

Si tiene contacto con los ojos, el ácido nítrico produce irritación, dolor, lagrimeo, erosión de la córnea e incluso ceguera.

En caso de haberlo ingerido, el ácido es muy corrosivo y puede destruir los tejidos gastrointestinales.

“Los principales síntomas de una intoxicación por ingestión de este ácido son: salivación, sed intensa, dificultad para tragar, dolor y shock. Se producen quemaduras en boca, esófago y estómago, hay dolor estomacal y debilitamiento”, recalca.

¿Cómo atender una fuga o derrame de ácido nítrico?

Ante una fuga o derrame del ácido nítrico, es importante ventilar el área y utilizar equipo de protección, que puede incluir bata u overol, guantes, equipo de respiración y botas de seguridad, dependiendo de la magnitud del siniestro.

El material debe mantenerse alejado del agua. Para contenerlo, se pueden construir diques con sacos de arena, tierra o espuma de poliuretano, en caso de ser necesario.

Para absorber el derrame de ácido nítrico puede utilizarse una mezcla de bicarbonato de sodio-cal sodada o hidróxido de calcio, en una proporción de 50:50.

Una vez neutralizado el material, se debe lavar con agua. También es posible utilizar arena o cemento para absorber el líquido, aunque estos materiales deberán ser neutralizados posteriormente.

Otra medida recomendada es rociar agua para reducir los vapores. Sin embargo, el líquido generado durante este proceso debe almacenarse para recibir tratamiento posterior, debido a que es corrosivo y tóxico.