EN VIVO: Huracán ‘Simón’ se fortalece a categoría 3: ¿Dónde y cuándo tocará tierra en México?

El huracán Simón se intensificó a categoría 3 en el Pacífico mexicano y se desplaza hacia las costas de Jalisco y Colima.

Horas antes de tocar tierra entre Jalisco y Colima, el huracán ‘Simón’ se intensificó a categoría 3 y su ‘ojo’ está a 245 kilómetros de Manzanillo y a 415 kilómetros de Cabo Corrientes.

‘Simón’ registra vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (km/h), rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el norte a 11 km/h.

Ante la cercanía del huracán ‘Simón’, se prevén lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, intensas en Colima y muy fuertes en Jalisco.

Trayectoria y efectos del huracán ‘Simón’ en México

Además de las lluvias fuertes, el fenómeno provocará vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Colima, de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco.

Otro de los riesgos asociados al paso del huracán ‘Simón’ por México es el alto oleaje. Las autoridades de Protección Civil prevén olas de entre 3.5 y 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en Colima, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco.

¿Qué estados están en alerta por el huracán ‘Simón’?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos implementaron una zona de vigilancia desde Punta Mita hasta El Roblito, en Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Otra zona de prevención por efectos de vientos de huracán va desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, señala la alerta meteorológica.

Sheinbaum alerta por el huracán ‘Simón’

A través de un mensaje publicado en su perfil de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum alertó a la población por los efectos del huracán ‘Simón’.

“Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que el huracán Simón se ha intensificado a categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional”, indicó la mandataria mexicana.

Sheinbaum detalló que el Plan DN-III-E está activo y en coordinación con brigadas de la CFE, la SICT, Conagua y Pemex. Esto permitirá atender los daños ocasionados por el paso del ‘Simón’ en México.

“Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados”, aseguró.

¿Dónde está la tormenta tropical ‘Rachel’?

El centro de la tormenta tropical ‘Rachel’ está a 940 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 15 km/h.

“Aunque actualmente se encuentra lejos de costas nacionales, se pronostica que en los próximos días se desplace hacia la península de Baja California”.