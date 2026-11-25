Algo anda muy mal con la diplomacia de un presidente estadounidense cuando desde hace ya casi dos años sus acciones y presencia internacionales solo pueden explicarse con analogías del siglo XX, casi todas de mal agüero. Con Donald Trump ya hemos recorrido el arco de ese siglo completo. Primero fue Múnich, cada vez que el apaciguamiento de Putin -de su reunión en Anchorage hacia adelante- se vende como sabiduría negociadora y pacificadora. Luego vino Versalles, donde Trump firmó en junio su memorando con Irán en el mismo salón de una paz efímera que en 1919 sembró las semillas de otro conflicto global. Y ahora, con Shenzhen, se evoca la Yalta de 1945. Cuando la crónica diplomática de un mandatario se convierte en un carrusel exprés sobre los errores del siglo pasado, el problema no es de historiadores o internacionalistas; es uno de petulancia, ignorancia y vandalismo diplomáticos y de negligencia en la conducción de política exterior.

Muchos han bautizado la inédita cumbre de hora y media entre China, Estados Unidos y Rusia celebrada la semana pasada en Shenzhen como “Yalta 2”, en referencia a la conferencia celebrada en Crimea a meses del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Roosevelt, Churchill y Stalin se repartieron Europa y definieron el orden internacional de la posguerra. Sin duda la comparación resulta tentadora: tres líderes de grandes potencias, una mesa y el destino de terceros, en este caso Ucrania, Europa y Taiwán sobre todo -pero quizá también del sistema internacional del siglo XXI en su conjunto- sobre la mesa. Y también hay un eco casi literal. En Yalta se pactó el mecanismo del veto para el Consejo de Seguridad de la naciente ONU; en Shenzhen, la llamada declaración trilateral de paz habla de reformar Naciones Unidas sin el insumo de otras naciones.

Sin embargo, conviene no dejarse llevar por la etiqueta o el símil fácil porque en este caso en particular son las diferencias las que más importan. Roosevelt, Churchill y Stalin llegaron a Yalta con ejércitos sobre el terreno, un enemigo común y una guerra prácticamente ganada; podían imponer lo que acordaran. Los tres líderes reunidos en Shenzhen no son aliados y no pueden repartirse hoy el mundo, a menos que el resto del mundo se los permita. Yalta, con todas sus traiciones, fue el andamio de un eventual orden internacional con reglas e instituciones. Shenzhen produjo un documento vago que habla de estabilidad estratégica (que en lenguaje no-diplomático es, para todo efecto práctico, un guiño a la repartición del mundo entre China y EE.UU) y de aumentar la producción de petróleo y gas, sin mención alguna a las guerras en Ucrania y el Golfo Pérsico.

Pero hay una ironía histórica que Beijing debe estar saboreando. En 1945, China fue excluida de Yalta pese a su enorme sacrificio frente a Japón; 81 años después, China no solo está en la mesa. Es la anfitriona, la que dicta el protocolo y la que decide quién sale en la foto y dónde. La coreografía en Shenzhen lo dijo todo. Xi rompió el protocolo para recibir a Trump en el aeropuerto, algo que jamás había hecho con ningún líder extranjero. A Putin, en cambio, le tocó el protocolo estricto. Y en la foto de los tres, Xi se colocó al centro al lado de Trump y mantuvo a Putin a una distancia calculada. El mensaje de la foto fue nítido: la dupla que detenta el poder global es la sino-estadounidense. Rusia, ese apéndice proveedor de materias primas y una potencia revanchista que si bien le viene como anillo al dedo a Beijing, no es más que el socio menor. Y hay una diferencia más, la que debiera calar más en Washington. En Yalta, Roosevelt tenía sentado a su lado a un aliado; en Shenzhen, la silla de Churchill quedó vacía. Trump llegó solo porque lleva meses tratando a sus aliados como gorrones y enemigos y a sus verdaderos adversarios como sus amigos y pares.

Los tres líderes arribaron a Shenzhen con objetivos muy distintos. La reunión trilateral fue originalmente idea de Putin y Trump se la compró sin pestañear porque lo quería ahí para fingir que impulsa la paz; a Putin le devuelve un lugar en la mesa de honor a pesar de haber invadido Ucrania, más aún cuando Trump sube a su red social apenas 48 horas después de la cumbre una imagen de ambos abrazándose con una leyenda que reza “mi amigo”. Es vergonzoso; como bien acotaba en el salón de seminario mi profesor de posgrado Zbigniew Brzezinski, nunca falta un Neville Chamberlain de bolsillo. Mientras tanto, China considera a Trump, en el mejor de los casos, como un ingenuo. ¿Se imaginan a cualquier otro presidente estadounidense celebrando una cumbre con China justo la semana después de que saliera a la luz que el espionaje chino estaba amenazando su seguridad nacional vía una de las empresas tecnológicas más importantes del país?

Lo de Trump se trata de una maniobra de cara a la galería, destinada a sanar el frágil ego de un presidente estadounidense petulante que sufrió uno de los mayores rechazos electorales en la historia de su país. Fue a legitimarse, con la caótica, incongruente e hiperactiva política exterior que lo ha caracterizado desde 2025 y que se convertirá en el eje de buena parte de sus acciones de aquí al fin de su mandato. Fue también a por mercados, tierras raras, reabrir el mercado chino a la soya estadounidense y a dizque hablar de control de armas nucleares, justo cuando el tratado Nuevo START con Rusia expiró en febrero gracias a que ni él ni Putin movieron un dedo pare evitarlo. Xi fue por chips y aranceles más bajos, y jamás ha aceptado negociar su arsenal nuclear con nadie. Putin fue por Ucrania y por poco más: por aparentar relevancia y legitimidad internacional. Y mientras Trump le aseguraba a Xi que, con ellos dos al mando, nunca habría problemas, el mandatario chino, principal beneficiario de que esa guerra continúe (porque de un golpe debilita a Rusia y divide a EE.UU y a sus aliados de la OTAN), no tiene prisa alguna por facilitar esa paz. Putin por su parte sabe que a largo plazo encara problemas. Rusia es una potencia de segundo orden que posee armas nucleares y cuya economía está bajo severa presión. Mientras tanto, Rusia está perdiendo una media de 50,000 hombres cada dos meses en el frente ucraniano y Europa se está rearmando. Sin embargo, a corto plazo -con Trump aun en la Casa Blanca, EE.UU distraído por su conflicto con Irán y las tensiones con Europa a flor de piel- Putin cree que el tiempo sí juega de su parte. Está golpeando duramente a Ucrania, con la esperanza de que el país ceda ante un invierno de bombardeos, sin energía y con una infraestructura civil decimada. Y podría después actuar contra Europa. Por ende, tiene todos los incentivos para aprovechar su ventaja antes de que el equilibrio de poder cambie.

El cálculo de Xi sigue una lógica distinta, pero apunta a aprovechar la misma coyuntura, porque más grave aún es lo que Shenzhen y la cumbre trilateral revelan del Washington de hoy. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Trump convirtió en doctrina la nostalgia por el siglo XIX: la influencia desproporcionada de las naciones más grandes y fuertes como verdad atemporal, cada una de ellas con esferas de influencia. Cuando Xi habla de estabilidad estratégica y de cooperación entre grandes potencias, no hace sino devolverle a Trump su propia doctrina. Si Washington reclama el hemisferio occidental como coto propio, con un corolario ofensivo a la Doctrina Monroe y amenazas a Canadá y Groenlandia, ¿con qué autoridad le negará Trump a Xi su esfera en Asia? Mientras el poder de China continúa en ascenso, sus ejercicios militares en torno a Taiwán han evolucionado hasta convertirse en ensayos a gran escala para un eventual bloqueo o una invasión. No obstante, una vez que los aliados estadounidenses en Asia se rearmen y EE.UU transite a la era pos-Trump, la ventana de oportunidad de Xi podría cerrarse. Las elecciones en Taiwán de enero de 2028, el último año completo de Trump en el cargo, podrían actuar como detonante. Hay quienes creen que Xi ha llegado a la conclusión de que Trump no respondería militarmente si China decidiera actuar en ese momento. La cumbre y la dinámica en Shenzhen no harán sino reforzar esa certeza: cada vez que Trump acude a Xi en busca de un acuerdo, Beijing se reafirma en su convicción de que lleva las de ganar y que el tiempo está de su lado. Y así es como se erosiona la disuasión. Por todo ello el verdadero ganador de esta cumbre a tres bandas se llama Xi.

Al final del día, Shenzhen no fue otra Yalta. Fue algo más modesto pero quizá más grave: una farsa para la foto que sirve como herramienta de propaganda para los tres líderes pero en la cual, con infinita arrogancia e incompetencia, Trump y su Casa Blanca le regalaron a Beijing el papel de árbitro del mundo y a Putin legitimidad y una buena lavada de manos ensangrentadas.