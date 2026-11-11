Elecciones en EE.UU, Parte II: Un tsunami azul y sus secuelas

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos confirman que los rumores sobre la muerte de la democracia liberal han sido exagerados. Y si bien el electorado estadounidense sigue siendo voluble y caprichoso, y la satisfacción y el regodeo por los resultados y el viraje por supuesto son, en este momento, poco aconsejables, el desmoronamiento de la supremacía Republicana, incluso en sitios donde parecía inmutable, representa una corrección de rumbo trascendental y una señal de que la democracia en el país está viva y coleando.

Como señalaba en mi columna anterior, las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, como patrón histórico, suelen castigar al presidente y partido en el poder, pero lo ocurrido el 3 de noviembre fue algo cualitativamente distinto. La geografía del vuelco importa tanto como su tamaño. El Partido Demócrata no sólo recuperó -como estaba ya cantado- la Cámara de Representantes con 254 escaños hasta el momento (hay 19 escaños aún en el aire), su mayoría más amplia desde 2008; también se hizo del Senado arrebatándole al Partido Republicano al menos siete escaños, varios en estados profundamente conservadores, de entrada en Kansas -que no elegía a un senador Demócrata desde 1932- y Texas -donde los Demócratas no controlaban un escaño en el Senado desde 1988- más Carolina del Sur, y también en Iowa, Ohio, Maine y Carolina del Norte. A ello se suman cinco gubernaturas ganadas en estados que Trump conquistó en 2024 por dobles dígitos, y con la pieza en el tablero más simbólica en Texas, con la derrota de Greg Abbott, en busca de su cuarto mandato.

Hace dos años Trump ganó el voto popular por 1.2%; hoy las primeras estimaciones colocan la ventaja Demócrata en el voto genérico nacional para la Cámara en 14%, y los Republicanos perdieron apoyo en prácticamente todos los condados del país. No fue un fenómeno de suburbios ni de estados bisagra, sino un verdadero corrimiento nacional. Y la coalición que devolvió a Trump al poder se agrietó justamente por sus sociodemográficos de nuevo cuño. Alrededor de seis de cada 10 hispanos y siete de cada 10 menores de 30 años respaldaron a candidatos Demócratas; sólo un tercio de los votantes hispanos optó por el candidato Republicano de su distrito, cuando en 2024 Trump había obtenido más del 40% de ese voto. En Texas, cerca de seis de cada 10 hispanos votaron por James Talarico, el ganador del escaño en juego para el Senado, al igual que lo sucedido en el Valle del Río Grande, la cuna del supuesto realineamiento hispano a favor del GOP.

¿Por qué votaron así? La economía fue el telón de fondo: la asequibilidad y los precios de la gasolina y los alimentos, el impacto de los aranceles y el acceso a la salud. Cuatro de cada 10 electores la señalaron como el principal problema del país y siete de cada 10 hispanos consideran que las políticas de Trump lo empeoraron. Pero reducirlo solo a temas del bolsillo sería como arañar la superficie. En las encuestas a boca de urna, tres de cada 10 electores palomearon el estado de la democracia y la corrupción como la razón de su voto, cuatro de cada 10 dijeron haber votado expresamente como rechazo al presidente y siete de cada 10 señalaron que el Congreso Republicano no ha sido contrapeso suficiente a Trump. Si a eso se añaden la guerra con Irán y la crudeza de las redadas migratorias al interior del país, el resultado se parece menos a un voto de castigo coyuntural y más a una exigencia de límites al poder.

¿Qué sigue? Trump enfrentará sus dos últimos años con un Capitolio adverso, pero no estará paralizado. La cifra clave sigue siendo 67, los senadores necesarios para revertir un veto presidencial, y los Demócratas, aún con su victoria aplastante, no tendrán el margen para hacerlo. Con el autocontrol de un niño pequeño y en su mutación a un presidente debilitado y en el tramo final de su mandato, Trump será aún más mercurial y peligroso. Redoblará la apuesta por posturas y políticas kamikaze, como lo demuestra la elevación de Stephen Miller a jefe de gabinete de la Casa Blanca y la patraña, que se había tardado algunos días en formular, alegando que hubo fraude en las elección de la semana pasada. Conserva amplios márgenes de maniobra y atribuciones en materia de comercio, sanciones y sobre todo, política exterior, y la historia del país muestra que los mandatarios acotados buscan en el exterior el legado que ya no pueden construir en casa. Y el presidente, que es la suma de sus propios caprichos y arrebatos, aún tiene tiempo de sobra para infligir más daño a la república y a las relaciones internacionales mientras las explota para beneficio propio. Lo que sí cambia es el costo: audiencias, auditorías, citatorios, investigaciones y la llave del control presupuestal obligarán a la Casa Blanca a gastar tiempo y capital político defendiéndose. Para los Demócratas, que en este momento cuentan con la mejor partitura pero aún no encuentran la letra para acompañarla, el reto es transformar un frente antitrumpista en un proyecto propio con narrativa, con un partido sin liderazgo nacional definido, dividido entre progresistas y moderados y tentado a convertir la legislatura en una sucesión de investigaciones, o incluso de juicios políticos, que podría acabar revitalizando al presidente.

Para México, la primera lección del resultado electoral es no confundir contrapesos con una tregua. Un presidente maniatado en lo doméstico puede volcarse con más agresividad sobre la agenda de seguridad: fentanilo, extradiciones y la amenaza, nunca descartada, de acciones unilaterales en suelo mexicano. Aquí el nuevo Congreso puede ser un dique parcial: si los Demócratas ya contemplan invocar la Resolución sobre Poderes de Guerra para acotar el conflicto con Irán, una incursión militar en territorio mexicano sin autorización legislativa encontraría ahora mucha más resistencia en el Capitolio, aunque difícilmente los votos para impedirla. El proceso de revisión del TMEC, detenido por el momento -y en el cual el tema China sí cuenta con consenso bipartidista- y el objetivo mexicano de buscar alivio a los aranceles de la Sección 232 al acero, aluminio y automóviles, seguirá negociándose fundamentalmente con el Ejecutivo. Una mayoría Demócrata pondrá sobre la mesa exigencias laborales y ambientales, mientras los Republicanos que perdieron en estados golpeados por los aranceles presionarán para moderarlos. En migración, la supervisión Demócrata sobre ICE y las muertes de connacionales bajo custodia abrirá algunos frentes de alivio. Y hay un factor de calendario: a partir de ahora, legisladores, gobernadores y aspirantes presidenciales empezarán a pensar en 2028, y México debe hacer lo mismo, cultivando ya a quienes podrían tomar las decisiones a partir de 2029 y a un partido, el Demócrata, al cual se ha ignorado y ninguneado desde 2018.

La segunda lección tiene que ver con el voto hispano, y aquí conviene cercenar de tajo una lectura errada desde el púlpito de Palacio Nacional. El votante mexicoamericano votó como lo que es, un ciudadano estadounidense preocupado por los precios, la vivienda y la dignidad de su comunidad; no emitió un voto por México. Unos cuatro millones de hispanos votaron por primera vez y aunque ahora se inclinaron abrumadoramente por los Demócratas, son un electorado bisagra y pendular que en cuatro años ha castigado a ambos partidos, y los Demócratas harían mal en darlo por recuperado. Lo que sí es indiscutible es que su peso político crece y se traduce en cargos, y ese es un activo que México debe cultivar sin partidizarlo o generarle anticuerpos en EE.UU.

La tercera es la más tangible. Con la victoria de Gina Hinojosa en Texas, por primera vez en casi medio siglo los cuatro estados que colindan con México tendrán gobernadores Demócratas. Pero Texas, que a lo largo de la década a partir de la negociación del TLCAN fue la bujía en el motor de la relación bilateral y que perdió luego ese rol hoy asumido por California, es el cambio que importa. Abbott hizo de la frontera un escenario de confrontación y de alcahueteo político. Hoy se abre una ventana para diplomacia subnacional en cruces e infraestructura, seguridad y cadenas de suministro, e incluso para resucitar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos. Pero conviene moderar expectativas. Los gobernadores no hacen política exterior, la Patrulla Fronteriza es federal, en Texas ya hay Republicanos que buscan acotar las facultades de Hinojosa antes de que asuma el cargo y no sería extraño que Washington endureciera su postura fronteriza precisamente para contrastarla con los nuevos gobernadores.

De estos tres puntos se deprende la recomendación de fondo: hay que celebrar menos en Palacio Nacional y trabajar más en Washington y en las capitales estatales, como lo demuestra el hecho de que una de las primeras iniciativas Demócratas será volver a presentar una iniciativa de ley para revertir y eliminar todos los aranceles a Canadá. El que aquella no incluye a México es el reflejo de la total ausencia que ha habido de cancilleres y presidentes mexicanos en el Congreso desde 2018.

Los próximos dos años en EE.UU serán turbulentos y volátiles. Incluso podrían ser perturbadores. Pero por ahora, consolémonos con esto: hace dos años, Trump se veía y se creía invencible. La semana pasada, los Demócratas le restregaron en la cara su fragilidad y su mortalidad política. Y como afirma Bill Kristol, uno de los críticos Republicanos de Trump más notables, “Es como si, desde el delta del Misisipi hasta la tundra de Alaska, se hubiera levantado una especie de cortina de acero que cubría el país. El temor ha dado paso a una sensación de posibilidad.”