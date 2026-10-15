CDMX y Edomex tendrán un viernes 16 de octubre con mañanas frías y cielo nublado

Aunque no se esperan lluvias significativas, llevar un paraguas ligero siempre es una buena medida preventiva y práctica. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en el Valle de México para este viernes 16 de octubre traerá mañanas frescas y tardes templadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un canal de baja presión sobre el centro del país mantendrá el cielo mayormente nublado.

La Ciudad de México espera temperaturas mínimas de 8.3°C y máximas de 17.0°C, mientras que en el Estado de México las mínimas rondarán los 5°C, marcando un día fresco en la región.

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

Este viernes, las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre una mínima de 8.3°C y una máxima de 17.0°C. Para Toluca, la capital del Estado de México, el pronóstico indica un rango más frío, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 14.7°C.

Los habitantes de estas zonas sentirán un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

En Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, las temperaturas irán de los 8.0°C como mínima a los 16.3°C como máxima.

Ecatepec de Morelos, por su parte, mostrará un ambiente un poco más cálido, con una mínima de 9.7°C y una máxima de 18.0°C. Estas diferencias térmicas son relevantes para la movilidad en el Valle de México.

¿Hay probabilidad de lluvia en el Valle de México mañana?

Las condiciones atmosféricas para el viernes indican cielo mayormente nublado en toda la región del Valle de México.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no pronostica una alta probabilidad de lluvia para la CDMX y el Edomex, se recomienda estar atento a cualquier actualización oficial. Las nubes serán una constante visual durante gran parte del día.

El viento en la Ciudad de México y Naucalpan soplará a 9 km/h, mientras que en Ecatepec alcanzará los 10 km/h. Toluca también tendrá vientos de 9 km/h.

Estas velocidades son moderadas y contribuirán a mantener un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana. No se esperan ráfagas fuertes que puedan generar alertas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 16 de octubre: Máxima de 20°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 13 km/h.

Sábado 17 de octubre: Máxima de 13°C, mínima de 8°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 18 de octubre: Máxima de 18°C, mínima de 8°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana apunta a un descenso en las temperaturas máximas para el sábado 17 de octubre, que bajará hasta los 13°C, con una recuperación ligera el domingo 18 de octubre.

Las mañanas seguirán siendo frías, por lo que se recomienda tomar precauciones. El cielo nublado dominará, sin grandes cambios en las condiciones generales.

¿Cómo protegerse del frío en CDMX y Edomex este viernes?

Ante las temperaturas frescas, especialmente al amanecer y anochecer, se aconseja a la población abrigarse bien, en particular a niños y adultos mayores.

Es importante mantenerse hidratado, incluso si el ambiente no se siente caluroso. También se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias y cuidar la salud.

Se sugiere usar varias capas de ropa para poder adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura durante el día. Para quienes realizan actividades al aire libre por la mañana, es recomendable incluir gorro y guantes.

Aunque no se esperan lluvias significativas, llevar un paraguas ligero siempre es una buena medida preventiva y práctica.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener la información más precisa y actualizada sobre las condiciones climáticas en el Valle de México, se recomienda consultar las plataformas oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de la Ciudad de México y el Estado de México ofrecen reportes constantes y alertas importantes. Mantente siempre informado.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.