CDMX y Edomex esperan un jueves 15 de octubre con mañanas frescas y cielo nublado

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 9.7°C y máximas de 19.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en el Valle de México para este jueves 15 de octubre presentará mañanas frescas y cielo nublado, con un ambiente templado por la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que un huracán y un sistema frontal influyen en el país, pero sus efectos directos en la región serán limitados a nubosidad.

¿Qué temperaturas harán en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 9.7°C y máximas de 19.0°C. Toluca, en el Estado de México, registrará el ambiente más frío con una mínima de 6.0°C y una máxima de 16.3°C, ideal para salir abrigado.

Para Naucalpan de Juárez, los termómetros marcarán entre 9.3°C y 18.0°C. Por su parte, en Ecatepec de Morelos se pronostican valores de 10.3°C como mínima y 20.0°C como máxima, siendo la ciudad con la temperatura más alta en el Valle de México.

¿Se esperan lluvias mañana en CDMX y Edomex?

Las condiciones atmosféricas para el jueves en toda la zona del Valle de México serán de cielo nublado durante gran parte del día. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, aunque no se descartan lloviznas aisladas por la tarde en zonas altas.

El viento soplará ligero, con velocidades de entre 7 y 9 km/h en las distintas ciudades. El SMN detalla que el huracán ‘Simon’ y un sistema frontal del noroeste, aunque lejanos, contribuyen a la nubosidad que dominará el cielo regional.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 15 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 5 km/h.

Viernes 16 de octubre: Máxima de 19°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 17 de octubre: Máxima de 15°C, mínima de 8°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana apunta a un descenso gradual de las temperaturas, con mañanas cada vez más frías y máximas que no superarán los 15°C el sábado. El cielo permanecerá mayormente nublado, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, es importante abrigarse bien. Para el día, aunque las máximas no son altas, se sugiere mantenerse hidratado y, si hay periodos de sol, usar protector solar.

Se recomienda usar ropa de varias capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Un suéter o chamarra ligera será indispensable al salir temprano o al anochecer, especialmente en zonas como Toluca, donde el frío es más intenso.

¿Dónde consultar información oficial del clima en México?

Para obtener información detallada y actualizada del clima, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de cada entidad.

Estas instituciones ofrecen reportes continuos sobre las condiciones atmosféricas.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.