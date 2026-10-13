¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex? Se esperan temperaturas frescas este miércoles

Aunque no se esperan lluvias intensas en la zona, es prudente llevar un paraguas ligero. (Foto: Cuartoscuro)

El miércoles 14 de octubre, el Valle de México tendrá un día con cielo medio nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan condiciones variadas en la región, con un rango térmico notable entre sus principales ciudades. La población debe prepararse para mañanas frías.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre los 11°C y los 23°C. El viento soplará a 8 km/h. Por otro lado, Toluca, en el Estado de México, registrará una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, con vientos más ligeros de 4 km/h.

Naucalpan presentará una mínima de 10.7°C y una máxima de 22°C, con vientos de 8 km/h. Para Ecatepec, se pronostica una mínima de 11°C y una máxima de 24°C, con vientos de 9 km/h. Las diferencias térmicas son clave para la zona.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este miércoles?

Aunque el cielo estará medio nublado en gran parte del Valle de México, existe la probabilidad de chubascos. Esto se debe a canales de baja presión y la interacción con la onda tropical número 43, que influirán en el centro del país, incluyendo esta zona.

Estas condiciones, que también reciben influencia lejana del huracán ‘Simon’ en el Pacífico, podrían traer lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en otras regiones, y de forma más ligera en el Valle de México. Es importante estar atento a los cambios.

¿Cómo estará el clima en la región los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 14 de octubre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

Jueves 15 de octubre: Máxima de 24°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 16 de octubre: Máxima de 20°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para los siguientes días indica una ligera baja en la temperatura máxima, especialmente hacia el viernes 16, cuando se espera un cielo nublado y un aumento en la velocidad del viento a 11 km/h. Las mañanas se mantendrán frescas.

¿Qué precauciones tomar ante las condiciones climáticas?

Se recomienda vestir en capas, especialmente por las mañanas y noches frescas. Aunque no se esperan lluvias intensas en la zona, es prudente llevar un paraguas ligero. Mantenerse hidratado es importante, incluso con temperaturas moderadas.

Planificar actividades al aire libre considerando el cielo medio nublado ayuda. Siempre es bueno consultar las actualizaciones del clima antes de salir, para evitar sorpresas y ajustar la vestimenta según las variaciones del día en cada ciudad.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para el Valle de México?

Para obtener información detallada y actualizada, se recomienda consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen los datos más precisos para planificar el día y estar informado.

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