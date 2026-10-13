Marcha de trabajadores del IMSS EN VIVO: ¿Qué calles estarán bloqueadas en CDMX este martes?

Los trabajadores del IMSS amenazan con una movilización nacional en caso de que no obtengan un aumento salarial digno.

Sin acuerdo con el Gobierno y con la amenaza de una movilización nacional, trabajadores del IMSS saldrán a una megamarcha en la Ciudad de México este martes 13 de octubre, bajo la exigencia de un aumento salarial digno.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social amenazaron en días pasados con un plantón, e incluso con extender las manifestaciones a carreteras de todo el país, a un día de que se realice una consulta nacional sobre el incremento salarial en el IMSS del 2.9 por ciento previsto.

La mayoría de los trabajadores que se manifiestan exigen un incremento salarial del 10 por ciento, y la negativa de las autoridades es motivo para que los trabajadores salgan a las calles de la CDMX, con bloqueos que podrían extenderse hasta el miércoles 14 de octubre.

Si sales en auto o en transporte, toma en cuenta la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para conocer todos los cierres previstos, así como el reporte de El Financiero.

¿A qué hora y dónde será la marcha de trabajadores del IMSS en CDMX?

Se espera que el principal contingente de trabajadores del IMSS salga del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 15:00 horas.

Los manifestantes llegarán hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde se concentrarán para exigir que se cumplan sus demandas.

Además, se suman trabajadores del Metro de la Ciudad de México, de Pemex, del ISSSTE y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Qué calles estarán cerradas por la manifestación de trabajadores del IMSS?

Las principales calles afectadas por la marcha de trabajadores del IMSS son:

Paseo de la Reforma .

. Avenida Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes .

. Circuito Interior.

Viaducto Río de la Piedad.

Eje 3 Oriente.

Calzada de Tlalpan.

Se esperan cierres viales a lo largo del día, y si quieres estar al tanto de ellos, te sugerimos estar pendiente de la cuenta de X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (@OVIAL_SSCCDMX).

Estado de servicio del Metro, Metrobús y otros transportes en CDMX

Si vas en transporte público, aquí puedes consultar el estado de servicio de cada uno de los principales servicios de transporte:

Toma en cuenta que los servicios de Metrobús y Trolebús que pasan por Reforma, Cuauhtémoc, Insurgentes y otras vialidades se puede ver afectado a lo largo de la tarde.

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores del IMSS?

Desde la semana pasada, los trabajadores del IMSS invitaron a la ciudadanía a que conozcan su causa, ya que las demandas que exigen son en beneficio de los mexicanos.

Estas son algunas de sus principales exigencias: