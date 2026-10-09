Encapuchados ingresan al plantel 6 del Colegio de Bachilleres en CDMX; hay un profesor herido

El plantel 6 del Colegio de Bachilleres, en Iztapalapa, fue desalojado tras el ingreso de encapuchados. (Quadratín)

Un profesor resultó herido este viernes tras la irrupción violenta de un grupo de encapuchados en el plantel 6 del Colegio de Bachilleres, en la alcaldía Iztapalapa, donde provocaron destrozos con cohetones.

Según reportan diferentes medios, los agresores, identificados preliminarmente como integrantes de grupos de choque, irrumpieron en las instalaciones escolares causando daños severos al inmueble, vidrios rotos y destrozos en vehículos estacionados, lo que obligó a los alumnos a resguardarse en la parte posterior del recinto.

Agentes policíacos y paramédicos acudieron a las instalaciones situadas en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero tras el reporte del ataque, donde brindaron atención médica al docente por una contusión en la cabeza y asistieron a una mujer con crisis de ansiedad, sin que ninguno requiriera traslado a un hospital.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran a decenas de alumnos huyendo a toda prisa del plantel tras las detonaciones, un hecho ante el cual las autoridades de la institución determinaron la suspensión inmediata de las actividades escolares para evaluar los daños e iniciar las investigaciones correspondientes.

Aumentan hechos violentos en escuelas de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detalló que los agresores se dispersaron y abandonaron el sitio ante la llegada de los cuerpos de seguridad, quienes desplegaron un operativo en las inmediaciones del recinto para prevenir nuevos incidentes y resguardar a los estudiantes, que se vieron obligados a replegarse al fondo del inmueble.

El suceso de Iztapalapa se suma a recientes episodios violentos en escuelas del país, como el registrado el pasado 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde la irrupción de dos exalumnos con machetes provocó la muerte de la subdirectora y dejó cuatro heridos, así como el ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó dos docentes fallecidas en un ataque armado en marzo.

A estas agresiones se añaden el asesinato de un estudiante en el CHH Sur de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 2025, y la alerta emitida en Querétaro ante la difusión de amenazas coordinadas contra escuelas a través de redes sociales.

En este contexto, el Gobierno de México presentó este viernes un decreto durante la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, destinado a obligar a plataformas digitales a restringir y eliminar de manera inmediata contenidos violentos e incitaciones a agresiones dirigidas a menores de edad.

La normativa establece la creación de un canal directo de contacto las 24 horas entre las empresas tecnológicas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la implementación de filtros de edad y la eliminación de contenidos que promuevan la violencia en el entorno escolar.