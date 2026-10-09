¿Lloverá en CDMX y Edomex el fin de semana? Este es el pronóstico del clima para el sábado 10 de octubre

Así estará el clima en CDMX y Edomex este sábado 10 de octubre.

El clima en el Valle de México para este sábado 10 de octubre será fresco y nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan máximas de hasta 24.7°C en Ecatepec y mínimas de 6.3°C en Toluca, lo que indica un día con contrastes térmicos importantes en la región.

Cielo nublado sobre el Valle de México.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex este sábado?

En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 23.7°C. El cielo estará nublado, con humedad del 90% y vientos ligeros de 5 km/h. Se espera un día fresco, ideal para actividades bajo techo.

Para Toluca, se anticipa un amanecer más frío, con una mínima de 6.3°C y una máxima de 19.7°C. La capital del Estado de México, Toluca de Lerdo, tendrá una humedad del 72% y vientos suaves de 5 km/h, con cielo nublado. Se recomienda un buen abrigo.

¿Habrá lluvias en el Valle de México mañana sábado?

Naucalpan de Juárez registrará temperaturas entre 10.7°C de mínima y 23.0°C de máxima. La humedad será del 90% y el viento soplará a 5 km/h. Se esperan cielos nublados, con condiciones frescas durante la mayor parte del día.

Ecatepec de Morelos presentará temperaturas entre 11.7°C y 24.7°C, con 90% de humedad y vientos de 5 km/h. Aunque el cielo estará nublado en todo el Valle de México, no se pronostican lluvias significativas. La región se mantendrá con un clima fresco y estable.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 10 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 12 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Para los próximos días, se espera una tendencia a un ligero aumento de las temperaturas máximas, alcanzando hasta 25°C el domingo. Los cielos seguirán mayormente nublados, aunque el lunes se presentará medio nublado. Los vientos se mantendrán ligeros, sin cambios drásticos en el clima general de la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en el Valle de México?

Ante las temperaturas frescas, especialmente las mínimas, se aconseja abrigarse bien por las mañanas y noches. Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas ligero puede ser útil. Se recomienda hidratarse adecuadamente, incluso con cielos nublados, para mantener el bienestar.

Para este sábado, se sugiere usar ropa de varias capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Un suéter o chamarra ligera será esencial, especialmente por las mañanas y noches. Revisar el pronóstico antes de salir es clave para una mejor preparación.

Fuente: CONAGUA.

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