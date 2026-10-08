CDMX y Edomex esperan lluvias este viernes 9 de octubre; también habrá clima fresco

Para la Ciudad de México, se esperan temperaturas mínimas de 11.3°C y máximas de 21.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en CDMX y Edomex para este viernes 9 de octubre mostrará cielos nublados en el Valle de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas frescas, con mínimas de 6.7°C en Toluca y máximas de 22.7°C en Ecatepec. La región tendrá un ambiente fresco durante el día.

¿Qué temperaturas se esperan en el Valle de México mañana?

Para la Ciudad de México, se esperan temperaturas mínimas de 11.3°C y máximas de 21.3°C. En contraste, Toluca será la ciudad con el ambiente más fresco, con grados que irán de 6.7°C a 17.3°C. Es una diferencia notable que marca la variación climática en la zona.

Naucalpan registrará temperaturas de 10.7°C a 20.7°C. Ecatepec tendrá el ambiente más cálido, con grados que irán de 12.0°C a 22.7°C. Esta diferencia entre ciudades es importante para planificar las actividades del día en el Valle de México.

¿Hay probabilidad de lluvias en el Valle de México mañana?

El pronóstico indica un viernes con cielo mayormente nublado en todas las ciudades del Valle de México. No se esperan lluvias fuertes, pero la nubosidad ayudará a mantener un ambiente fresco durante gran parte del día. Se aconseja estar atento a cualquier cambio en las condiciones.

El viento soplará suavemente, con una velocidad de aproximadamente 4 km/h en toda la región, incluyendo Ciudad de México, Toluca y Ecatepec.

Esta brisa ligera, junto al cielo nublado, ayudará a la sensación de frescura. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables durante el día.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 9 de octubre: Máxima de 16°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Sábado 10 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 25°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México muestra un aumento gradual en las temperaturas máximas. Aunque el cielo se mantendrá nublado, el ambiente será más templado para el sábado y domingo. Las noches y mañanas seguirán frescas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo protegerse y qué llevar con este clima fresco?

Con el ambiente fresco y cielo nublado, es importante protegerse. Se recomienda usar varias capas de ropa para ajustarse a los cambios de temperatura durante el día. Mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua es fundamental, sobre todo si se planean actividades al aire libre en la región.

Para salir de casa, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra, especialmente durante las mañanas y noches, que serán frescas.

Aunque no se esperan lluvias, un paraguas pequeño podría ser útil ante cualquier llovizna inesperada. Planificar la vestimenta ayuda a afrontar el día cómodamente en la región.

¿Hay alertas o avisos especiales del SMN para la zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la fuente oficial del pronóstico. Actualmente, no hay alertas por fenómenos extremos para el Valle de México.

Se recomienda consultar las actualizaciones del SMN para cualquier cambio. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables, sin avisos especiales.

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