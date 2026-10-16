Huracán ‘Trudy’ se fortalece a categoría 3 y avanza por el Pacífico: ¿Dónde habrá lluvias fuertes HOY?

Por la presencia del huracán 'Trudy' habrá lluvias fuertes a intensas en distintos estados.

El huracán Trudy se fortaleció a categoría 3 frente a las costas de Michoacán en las primeras horas de este viernes 16 de octubre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Su centro está a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas Michoacán.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamientohacia el noroeste a 9 kilómetros.

Por la presencia del huracán Trudy habrá lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México.

¿Cuáles son los estados donde habrá lluvias por el huracán ‘Trudy’?

Conagua mantiene la zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco y se modifica la zona de prevención por efectos de viento de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Las lluvias intensas ocurrirán en el centro, este, sur y sureste de Guerrero y en el norte, centro, oeste y sur de Oaxaca.

Mientras que las precipitaciones puntuales muy fuertes serán en el oeste, centro y sur de Michoacán.

Además, las rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora se sentirán en la costa de Guerrero; las rachas de vientos de 50 a 70 kilómetros por hora serán en las costas de Michoacán y Oaxaca, con oleaje de 4 a 5 metros de altura.

Esto sabemos de la trayectoria del huracán ‘Trudy’

La Conagua prevé que al mediodía de este viernes, Trudy se convierta en huracán categoría 4 a 340 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Trudy se mantendrá en dicha categoría durante el fin de semana cuando avance a 260 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas y Punta San Telmo, Michoacán.

Durante las primeras horas del domingo 18 de octubre, Trudy regresará a ser huracán categoría 3 a 75 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Más tarde, continuará debilitándose al regresar a ser huracán categoría 2 al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y luego volverá a ser huracán categoría 1.

En las primeras horas del 20 de octubre, Trudy se degradará a tormenta tropical a 285 kilómetros al oeste de San Blas, Nayarit y al día siguiente será una tormenta post tropical a 150 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Hasta ahora, Conagua no prevé que Trudy toque tierra en algún estado, pero se mantiene pendiente de la posibilidad de que cambie su trayectoria en las próximas horas.