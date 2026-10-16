Lluvias inundan calles y avenidas en Nuevo León: Hay una persona atrapada y autos varados

Por las acumulaciones de agua hay cortes a la circulación alrededor del Parque Canoas, los cruces de Garza Sada y otras vialidades de Nuevo León.

Las lluvias que azotan a Nuevo León no dan tregua a la zona metropolitana de Monterrey. Las precipitaciones asociadas al frente frío 2 dejaron calles inundadas, vehículos varados y múltiples cierres viales, mientras las autoridades se preparan para un fin de semana en el que podrían continuar las condiciones adversas.

Los municipios de Monterrey, Santiago, Santa Catarina y Escobedo concentraron los principales reportes de afectaciones.

En la capital estatal, las acumulaciones de agua obligaron a restringir la circulación en puntos estratégicos como el Parque Canoas, los cruces de Garza Sada con Alfonso Reyes y de Alfonso Reyes con Revolución, además de dos carriles de la lateral de Morones Prieto, a la altura de Revolución. También se registraron escurrimientos en las avenidas Constitución y Leones.

Las precipitaciones ocasionaron además incidentes que movilizaron a los cuerpos de auxilio.

Rescatan a una persona atrapada en un auto en Nuevo León

Entre los reportes se encontraba el de una persona que presuntamente quedó atrapada en un automóvil en el cruce de Doctor Coss y 5 de Mayo. En otro punto, una camioneta volcó sobre un canalón en la Carretera Nacional, a la altura de Los Alvarado.

En Santiago, las autoridades cerraron los retornos subterráneos de El Barro, El Barrial y Las Misiones para prevenir accidentes.

También se reportaron afectaciones entre las calles Juárez y Martín Zertuche, así como encharcamientos en el carril de baja velocidad y el acotamiento de la zona de Plaza Juárez, en El Cercado.

Santa Catarina registró restricciones en ambos sentidos de la avenida Clouthier, cerca de Santa María la Rivera, así como en la avenida Movimiento Obrero y el vado de Constitución e Industriales del Poniente.

Lluvias continuarán en Monterrey

En Escobedo, el agua afectó cruces como Santa Bárbara y Barragán, Las Torres y Camino Real, además de la avenida Raúl Salinas, a la altura del Parque Industrial, y la avenida Colombia, cerca de Andrés Caballero.

El pronóstico meteorológico anticipa que las lluvias podrían continuar durante los próximos días.

Para este viernes 16 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla una probabilidad de precipitación de hasta 100 por ciento en Monterrey, mientras que para el fin de semana prevé lluvias de moderadas a intensas en distintas regiones de Nuevo León.

Estas condiciones podrían mantener el riesgo de encharcamientos, escurrimientos y nuevas complicaciones viales.

Ante este panorama, Protección Civil pidió a los conductores evitar las zonas inundadas, buscar rutas alternas y respetar los cierres preventivos por lluvias.

También advirtió sobre el peligro de intentar cruzar calles anegadas, vados, arroyos o pasos a desnivel con agua acumulada, debido a que la profundidad y la fuerza de la corriente pueden poner en riesgo la vida. Para reportar emergencias, la población puede llamar al 9-1-1.