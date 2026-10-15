Con una función ‘El Santo vs. Las Momias’ en el panteón: Así será el Festival de Día de Muertos en GTO

El Festival de Día de Muertos de Guanajuato se realizará en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad, entre calles, plazas, túneles históricos y panteones. (Foto: Cecilia L. García/ Imagen generada con IA Gemini)

Las calles de Guanajuato se preparan para transformarse con la llegada del Día de Muertos. Las flores de cempasúchil, las ofrendas, las catrinas y los símbolos de esta tradición llenarán de color sus callejones y plazas, mientras los edificios históricos se convierten en parte del escenario de la celebración.

Una fiesta con la que se celebra la octava edición del Festival de Día de Muertos, un encuentro que reúne un sinfín de actividades para recordar y celebrar a aquellos ya no están. Desde expresiones artísticas hasta rituales tradicionales, la programación invita a recorrer Guanajuato.

Este año, la ciudad se viste de gala con Japón como país invitado de honor. La participación japonesa permitirá acercarse a otras formas de recordar a los antepasados, pues en aquel país existen tradiciones y rituales dedicados a honrar a quienes fallecieron. Entre ellos destaca el Bon Odori, una expresión cultural que formará parte de las actividades.

La alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith, destacó el sentido de esta celebración y la manera en que las familias mexicanas mantienen presentes a sus seres queridos: “Nos gusta recordar a quienes se nos adelantaron con flores, con música, con su comida favorita, con fotografías, con esas historias que se siguen contando entre las familias”, dijo durante la conferencia de prensa del festival.

El Festival de Día de Muertos de Guadalajara celebra su octava edición. (Foto: Cecilia L. García)

¿Cuándo es el Festival de Día de Muertos 2026 en Guanajuato?

La octava edición del Festival de Día de Muertos se celebrará del miércoles 28 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026. Durante seis días, Guanajuato capital reunirá actividades artísticas, culturales y tradicionales en distintos espacios de su centro histórico.

Aunque las expresiones relacionadas con el Día de Muertos ya formaban parte de la vida cultural de la ciudad, el festival comenzó a tomar forma como una celebración con identidad propia hace ocho años. Luis Alberto Espinosa, presidente del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato capital, explicó que anteriormente las actividades se realizaban por separado, hasta que se les dio un hilo conductor.

La edición de este año tendrá un día más de actividades que la anterior. De acuerdo con lo explicado durante la presentación, la ampliación responde a los resultados de la edición pasada.

Fecha: del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Sede: Guanajuato capital.

La programación se distribuirá entre diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la calle Subterránea, las escalinatas de la Universidad de Guanajuato; Plaza de la Paz; calle de Sopeña; Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato; Templo de San Roque y Panteón de Santa Paula.

El Festival de Día de Muertos de Guanajuato tendrá representaciones artísticas y culturales. (Foto: Cecilia L. García)

¿Quién es el país y la ciudad invitada al Festival de Día de Muertos 2026 de Guanajuato?

Japón será el país invitado de honor de esta edición. Su participación busca ampliar el intercambio cultural y mostrar que, aunque las costumbres sean distintas, existen puntos de encuentro entre las tradiciones mexicanas y japonesas dedicadas a recordar a los antepasados.

La elección también responde al interés por acercar al público a otras expresiones culturales relacionadas con la muerte y la memoria. En Guanajuato, la celebración se distingue por sus ofrendas, sus catrinas y sus referencias a las momias; Japón, por su parte, cuenta con rituales familiares y festividades dedicadas a honrar a quienes fallecieron.

Una de las actividades destacadas será la representación del Bon Odori, una danza tradicional dedicada a honrar las almas de los ancestros. Es así que expresión japonesa se integrará a la programación como una manera de mostrar otras formas de mantener vivos los recuerdos familiares, de acuerdo con Samantha Smith.

En cuanto a la ciudad invitada, se trata de Playa del Carmen, que participará en esta edición junto con Japón. También se contempla la presencia de Arroyo Seco, Querétaro; Real de Catorce, San Luis Potosí; Comonfort y San Miguel de Allende, municipios que compartirán parte de la riqueza cultural de sus comunidades.

Cartelera OFICIAL del Festival de Día de Muertos 2026 en Guanajuato

La programación contempla actividades para distintos gustos: desde el desfile de calaveras y catrinas hasta el encendido de la ofrenda monumental, una carrera nocturna y expresiones tradicionales como el Tapete de la Muerte y el Ascenso de las Almas. También habrá propuestas escénicas, recorridos nocturnos, exposiciones y espectáculos audiovisuales en distintos espacios de la ciudad.

Además de estas actividades, la Calle Subterránea volverá a funcionar como el Túnel de Tradición, un espacio que reunirá propuestas gastronómicas, artesanías y elementos relacionados con la cosmovisión mexicana sobre la vida y la muerte.

‘El Santo vs. Las Momias’: ¿Cuándo es la función de la película?

Uno de los atractivos particulares de esta edición será una función especial de El Santo contra las Momias de Guanajuato, programada para el miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Panteón de Santa Paula. La proyección llevará una historia emblemática del cine mexicano a un escenario estrechamente relacionado con la identidad de la ciudad.

La película tiene un vínculo especial con Guanajuato por su historia y por la presencia de las momias, uno de los referentes culturales más conocidos de la capital. El filme reúne al legendario luchador enmascarado con las criaturas que forman parte del imaginario popular de la ciudad.

“Imagínense vivir en esta experiencia en el lugar que guarda parte de la historia de nuestras famosas momias. Será una oportunidad para recordar uno de los grandes ídolos de México, revivir la nostalgia de nuestro cine y compartir con las nuevas generaciones una historia que acompañado a muchas familias mexicanas”, comentó Samantha.