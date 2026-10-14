Festival de la Pulquería y Ofrenda Tradicional 2026: ¿Cuándo y dónde es el evento por Día de Muertos?

El Día de Muertos se conmemora con una ofrenda y se brinda con un buen pulque para celebrar a los que ya no están. En la alcaldía Xochimilco, una de las actividades prevé un festival lleno de flor de cempasúchil y tradición.

Esta actividad se suma a la amplia oferta de la temporada que tiene la capital, como el recorrido Leyendas Nocturnas, el Festival de las Calaveras 2026 en Aztlán o, desde luego, la Mega Procesión de Catrinas 2026, por lo que habrá mucho por hacer.

¿Dónde será el Festival de la Pulquería y Ofrenda Tradicional 2026 en CDMX?

La XXII Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional se realiza en el Centro Histórico de Xochimilco, con actividades distribuidas entre el Corredor de las Fuentes y el Jardín Morelos.

De acuerdo con el cartel oficial de la alcaldía Xochimilco, el encuentro forma parte de las celebraciones por Día de Muertos y reunirá venta de pulque tradicional, gastronomía, exposición de tapetes y elencos artísticos.

La entrada es gratuita y la convocatoria está abierta al público en general. La organización del evento invita a asistir en familia con costo gratuito.

¿Cuándo es el festival de pulque y ofrendas en Xochimilco?

El festival se lleva a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, durante cinco días de actividades. La inauguración está programada para el jueves 29 de octubre al mediodía.

La cartelera de la alcaldía establece un horario general de 10:00 a 22:00 horas. Sin embargo, el primer día tiene una apertura especial con acto inaugural que inicia a las 12:00 horas.

Evento : XXII Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional

: XXII Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional Fechas: del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026

del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026 Inauguración: jueves 29 de octubre, a las 12:00 horas

jueves 29 de octubre, a las 12:00 horas Horario general: de 10:00 a 22:00 horas

de 10:00 a 22:00 horas Lugar: Corredor de las Fuentes y Jardín Morelos, Centro Histórico de Xochimilco

Corredor de las Fuentes y Jardín Morelos, Centro Histórico de Xochimilco Costo: entrada gratuita

¿Qué habrá en el Festival de la Pulquería y Ofrenda Tradicional?

La celebración reúne expresiones culturales y productos tradicionales vinculados con el Día de Muertos. El programa incluye elencos artísticos, gastronomía, venta de pulque tradicional y una exposición de tapetes tradicionales.

La oferta de bebidas contempla pulques curados de distintos sabores. Entre las variedades destacan los de avena, piñón y mazapán, además de propuestas menos habituales, como queso y cajeta. También destaca el curado de cempasúchil, una preparación de temporada con la flor característica de las ofrendas.

En cuanto a las actividades culturales, el cartel confirma la participación de elencos artísticos y la exposición de tapetes, aunque de momento no se han dado a conocer horarios específicos.

¿Cómo llegar al festival de pulque en Xochimilco?

Una alternativa para llegar en transporte público es utilizar el Tren Ligero, que parte desde le estación del Metro Tasqueña, bajarse en la terminal, la estación Xochimilco. Desde ahí, el recorrido al Centro Histórico puede hacerse a pie.

Para ello, hay que caminar por la calle Pedro Ramírez del Castillo, en un trayecto de menos de 10 minutos. Los espacios del festival se ubican en el Corredor de las Fuentes y el Jardín Morelos.