¡Con la ‘Llorona’! Festival de las Calaveras 2026 en Parque Aztlán: Fechas, actividades y costos

Algunas atracciones del Festival de las Calaveras están incluidas en los paquetes Aztlán Plus. Conoce cuáles puedes disfrutar y cuánto cuestan las experiencias por separado. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba… ¿y se van al Parque Aztlán? Con el inicio de la ‘spooky season’ y el Día de Muertos cada vez más cerca, el parque de diversiones preparó terroríficas actividades para quienes quieren combinar los juegos mecánicos con una dosis de misterio.

Entre calaveritas, decoraciones inspiradas en el Día de Muertos, criaturas inquietantes y escenarios que parecen sacados de una historia sobrenatural, los visitantes encontrarán distintas propuestas como parte del Festival de las Calaveras 2026.

Este año, además, se incorporan a las noches de terror del parque personajes emblemáticos de las leyendas mexicanas, como La Llorona y La Pascualita. Así que, si buscas un plan diferente para octubre y noviembre, prepara tus nervios: algunas de estas historias podrían acompañarte mucho después de salir de la atracción.

¿Qué actividades hay en el Festival de las Calaveras 2026?

El Festival de las Calaveras reúne experiencias temáticas que complementan los juegos mecánicos de Aztlán Parque Urbano. La propuesta está relacionada con el Día de Muertos y las historias de terror, con alternativas para quienes prefieren recorrer escenarios llenos de símbolos mexicanos o poner a prueba su valentía.

La Fiesta Eterna

En el Pabellón Inmersivo se encuentra La Fiesta Eterna, una experiencia audiovisual que utiliza proyecciones de 720 grados para rodear a los visitantes con imágenes y sonidos inspirados en el Día de Muertos. Entre sus elementos aparecen alebrijes, referencias a la Catrina de José Guadalupe Posada y pétalos de cempasúchil.

El recorrido ofrece una aproximación visual a los símbolos de esta celebración mexicana mediante tecnología inmersiva. Es una opción para quienes quieren adentrarse en el ambiente de la temporada sin necesidad de entrar a una casa de terror.

Hacienda Maldita

Si lo tuyo son los relatos sobrenaturales, Hacienda Maldita: Nuevos Relatos del Inframundo propone un recorrido por una casa de sustos con escenarios inquietantes e historias inspiradas en el folclore mexicano.

La experiencia incorpora personajes relacionados con leyendas populares, entre ellos figuras como La Llorona, La Pascualita y El hombre del sombrero. La ambientación y los efectos buscan sorprender a los visitantes durante el trayecto. Antes de entrar, conviene considerar la sensibilidad de quienes integren el grupo, especialmente si se visita con niñas o niños.

Siniestro

La tercera propuesta es Siniestro, una casa de sustos que incorpora realidad virtual multiusuario. La tecnología permite explorar escenarios digitales con recursos visuales que buscan intensificar la experiencia de terror.

La atracción está dirigida a personas de 12 años en adelante y establece una estatura mínima de 1.20 metros. También cuenta con restricciones de seguridad para personas embarazadas y visitantes con determinadas condiciones de salud, por lo que es importante revisar las indicaciones antes de participar.

Fechas y horarios: ¿Cuándo es el Festival de las Calaveras en Parque Aztlán?

El Festival de las Calaveras 2026 comenzó el 13 de octubre y se extenderá hasta el 8 de noviembre en el Parque Aztlán. Durante estas semanas, el lugar combinará su oferta habitual de entretenimiento con actividades relacionadas con la temporada.

El festival no solo llenará de calaveritas, personajes y decoraciones alusivas al Día de Muertos distintos espacios del parque, también ofrecerá las tres atracciones especiales: La Fiesta Eterna, Hacienda Maldita y Siniestro. Cada experiencia tiene horarios específicos, así que vale la pena organizar la visita con anticipación. Estos son los horarios de operación anunciados para las atracciones:

Además, hay días en los que se realizarán presentaciones de danza regional mexicana y talleres de grabado. Para conocer las fechas, los horarios y los detalles de estas actividades, se recomienda consultar la página oficial de Aztlán.

Festival de las Calaveras 2026: ¿Cuánto cuesta la entrada a Parque Aztlán?

La entrada a Aztlán es gratuita; sin embargo, subir a los juegos mecánicos y acceder a las atracciones del Festival de las Calaveras tiene un costo individual. Esto permite elegir las experiencias que más te interesen sin tener que pagar por todas, ya sea que quieras disfrutar los juegos, recorrer las propuestas de terror o combinar ambas opciones.

En el caso de las tres atracciones del festival, los precios anunciados son los siguientes:

El parque también ofrece paquetes para quienes desean aprovechar varias atracciones durante su visita. Uno de ellos es el Aztlán Plus, con un costo de 650 pesos, que permite subir a todos los juegos mecánicos las veces que quieras, de acuerdo con las condiciones del paquete.

Este brazalete únicamente incluye La Fiesta Eterna, el recorrido inmersivo de 720 grados, del Festival de las Calaveras, ya que la Hacienda Maldita y Siniestro son atracciones que se cobran de forma individual.