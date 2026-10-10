¿Cuándo y dónde es la Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX?

La Ciudad de México tiene todo listo rumbo a Día de Muertos. Entre maquillaje, flores y rostros inspirados en la muerte, la Mega Procesión de las Catrinas vuelve a tomar las calles de la capital con miles de participantes y espectadores.

La edición 13 invita a quienes disfrutan de la tradición a sumarse al desfile. Si quieres admirar los diseños que recorrerán las principales avenidas, hay varios detalles que conviene tener en cuenta antes de asistir.

La Mega procesión de las Catrinas se realiza cada año en la Ciudad de México. FOTO: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuándo es la Mega Procesión de las Catrinas 2026 en CDMX?

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 se realizará el domingo 25 de octubre en la Ciudad de México, como parte de las actividades previas al Día de Muertos.

El desfile comienza a las 18:00 horas y partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Centro Histórico. La llegada de los contingentes al Zócalo está prevista aproximadamente a las 20:30 horas.

Quienes quieran caracterizarse antes de la procesión podrán acudir a las carpas instaladas en los alrededores del Ángel de la Independencia. El equipo de maquillistas estará disponible desde las 8:00 horas para ayudar a los asistentes a encatrinarse.

¿Cuál es el recorrido de la Mega Procesión de las Catrinas 2026?

La ruta de la procesión conecta algunos de los puntos más reconocidos de la capital, desde Paseo de la Reforma hasta el corazón del Centro Histórico. Los espectadores podrán elegir dónde esperar el paso de los contingentes. El recorrido contempla las siguientes vialidades:

Ángel de la Independencia, punto de salida

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México, punto de llegada

La organización recomienda seleccionar con anticipación un sitio a lo largo del trayecto para observar el desfile. También es posible esperar a los participantes en el Zócalo y ver la conclusión del evento.

Pero el mega desfile no es exclusivo para los asistentes. La organización anunció una transmisión en vivo por TikTok Live, disponible a través de su cuenta oficial, para quienes no puedan acudir presencialmente.

Del Ángel de la Independencia al Zócalo, la Mega Procesión de Catrinas celebra la cultura mexicana (Foto: Cuartoscuro). (Daniel Augusto)

¿Qué recomendaciones seguir para asistir a la Mega Procesión 2026?

Debido a la cantidad de personas que reúne el evento, los organizadores recomiendan tomar algunas precauciones para disfrutar del desfile y evitar contratiempos durante la jornada.

Usa ropa y zapatos cómodos, adecuados para permanecer varias horas de pie o caminar por las calles del recorrido

Hidrátate y come bien antes de llegar al evento

Respeta las vallas de seguridad y las indicaciones correspondientes

Si solo asistirás como espectador, elige un lugar a lo largo de la ruta para observar el paso de los contingentes

¿Por qué se realiza la Mega Procesión de las Catrinas?

La Mega Procesión de las Catrinas nació el 26 de octubre de 2014 por iniciativa de Jessy Esquivias, creadora y productora del proyecto. Su primera edición reunió a alrededor de 300 personas, con el apoyo de un pequeño grupo de maquillistas.

Desde entonces, el evento busca fortalecer y preservar la tradición del Día de Muertos mediante un homenaje a la Catrina, figura emblemática de la cultura mexicana. La convocatoria creció con los años hasta convertirse en una celebración que reúne a participantes y espectadores en las calles de la capital.