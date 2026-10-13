De cempasúchil, pinole o guayaba: ¿Dónde y cuándo es la Feria del Atole 2026 en CDMX?

La Feria del Atole Tetelco 2026 contará con actividades culturales, venta de artesanías y una carrera atlética de 5 kilómetros. (Foto: IA).

¿Con frío y antojo de algo calientito? ¡Que no falte el champurrado! La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición de la Feria del Atole Tetelco 2026, un encuentro dedicado a una de las bebidas tradicionales de la gastronomía mexicana, que se disfruta sola o acompañada de unos tamales.

Ya sea de guayaba, fresa, arroz con leche o mandarina, hay sabores para distintos antojos. Y si eres de quienes no perdonan una tacita de atole en otoño, prepara el apetito.

Feria del Atole en Tetelco, Tláhuac 2026: Fechas, horarios y ubicación

¡Ve apartando un espacio en tu agenda! Bajo el lema “El sabor de la tradición en cada sorbo”, la Feria del Atole Tetelco 2026 se realiza el 14 y 15 de noviembre en la Plaza Cívica Emiliano Zapata del pueblo de San Nicolás Tetelco, ubicado en la alcaldía Tláhuac, al sur de la Ciudad de México.

El atole tradicional se elabora con maíz cocido y molido, aunque existen versiones con frutas, especias y otros ingredientes. (Foto: Shutterstock).

La celebración tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX. De acuerdo con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), los habitantes de pueblos cercanos acostumbraban recolectar leña en el monte Ayaquemetl y, a su regreso, eran recibidos por mujeres que les ofrecían atole para recuperar energías.

La tradición fue retomada por la comunidad durante la década de 1970 y dio paso a la feria que actualmente se celebra en San Nicolás Tetelco.

¿Qué encontrar en la Feria del Atole Tetelco 2026?

¡Del jarrito al antojo! La Feria del Atole 2026 en Tláhuac ofrece espacios para degustar y comprar las bebidas preparadas por los atoleros de Tetelco, con sabores como anís, cempasúchil, fresa, guayaba, pinole y más.

Como probadita, adicional, en ediciones anteriores han ofrecido de:

Plátano

Amaranto

Camote

Piña

Calabaza

Arroz

Mango

Galleta

Maíz remojado

Nuez

Fresa

Mamey

Naranja

Mazapán

Elote

Gansito

Tutti fruti

Calabaza con cacao

Chileatole

Chileatole dulce

Taro

Limón

Mandarina

Maíz

En la edición de 2024 de la Feria del Atole se ofrecieron más de 30 variedades, desde maíz hasta mazapán y cempasúchil. (Shutterstock)

Además, te espera una muestra de alimentos con pozole, garnachas y productos locales.

Y como no todo se trata de beber atole, la programación de este año contempla una exposición y venta de artesanías, presentaciones culturales y actividades recreativas, incluso un temazcal y recorridos por las chinampas.

Entre los shows anunciados para la Feria del Atole Tetelco 2026 se encuentran:

Danza Folclórica de la UNITEC.

Grupo de adultos mayores Eterna Primavera.

Rondalla Almas de Mixquic.

Banda Sinaloense de la SSC.

DJ Luna.

Grupos sorpresa.

¿Cuándo es la carrera atlética de la Feria del Atole 2026?

¿Prefieres abrir el apetito con un poco de ejercicio? Como parte de las actividades se realizará una carrera atlética de 5 kilómetros, programada para el domingo 15 de noviembre.

La competencia comenzará a las 8:00 de la mañana, aunque los participantes deberán presentarse desde las 7:30 horas.

La inscripción tiene un costo de 250 pesos e incluye una playera, número de corredor y medalla conmemorativa. El cupo está limitado a 200 personas.

Las categorías anunciadas son Juvenil, Libre, Máster, Veteranos y Veteranos Plus. Para participar se solicita presentar una carta de exoneración impresa y firmada, así como una copia de la credencial del INE.

Los detalles de la feria y de la carrera pueden consultarse en la cuenta de Instagram o Facebook @feriadelatoletetelco.

¿De qué está hecho el atole?

Detrás de una taza de atole de guayaba, fresa o canela hay una receta que tiene sus raíces en la época prehispánica. Aunque sus ingredientes cambian según la región, la preparación tradicional parte del maíz.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, de Larousse Cocina, el atole es una bebida espesa que se elabora con maíz cocido y molido, mezclado con agua y calentado hasta adquirir su consistencia característica.

Esta preparación recibe el nombre de atole blanco o atole de masa y sirve como base para incorporar frutas, especias y otros ingredientes que le dan sabor.

Por ejemplo, los atoles pueden prepararse con guayaba, piña o canela. Algunas recetas llevan leche y se endulzan con azúcar, piloncillo o miel, mientras que otras utilizan arroz, avena, cebada o fécula de maíz para conseguir una textura espesa.

La Feria del Atole Tetelco 2026 se realizará el 14 y 15 de noviembre en la alcaldía Tláhuac. (Shutterstock)

Pero no todos son dulces. Larousse Cocina explica que también existen atoles agrios, salados y picantes, entre ellos distintas variedades de chileatole que incorporan chiles, verduras e incluso carnes.

La publicación gastronómica señala que fray Bernardino de Sahagún documentó en 1565 la venta de preparaciones calientes y frías elaboradas con maíz, conocidas como atol o atolli.

En la actualidad, el atole conserva su lugar en los desayunos mexicanos, especialmente como acompañante de los tamales, y forma parte de celebraciones como fiestas patronales, posadas y ceremonias comunitarias.

Esta relación entre el maíz, la cocina y las tradiciones locales es precisamente la que recupera la Feria del Atole de San Nicolás Tetelco, donde los productores comparten sus recetas con los visitantes.