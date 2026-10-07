¿El atole champurrado tiene beneficios?

Aunque los ingredientes con los que se prepara el champurrado pueden tener un impacto positivo en la salud, no se debe abusar de su consumo. (Foto: Pexels/Imagen generada con IA Gemini)

El suave sabor a chocolate que invade la boca tras darle un sorbo, seguido de las notas de canela que permanecen y se combinan con la dulzura, es una experiencia que se puede disfrutar cada vez que se toma un atole champurrado.

Es uno de los más populares, ya que se lleva bien con una pieza de pan de dulce y los tamales; incluso, suele estar presente en los altares de Día de Muertos cuando la ocasión lo amerita.

Pero más allá de las tradiciones y los rituales del desayuno de los mexicanos, hay quienes afirman que beber atole, en específico champurrado, puede tener un efecto positivo en la salud.

¿Qué lleva el atole champurrado? Así es la masa de maíz nixtamalizada

El atole champurrado se realiza como cualquier otro atole de maíz: se coloca masa, agua o leche, piloncillo y canela en una olla; sin embargo, antes de finalizar la preparación se añade un poco de chocolate de mesa.

Aunque puede parecer que este es el ingrediente más importante, debido a que aporta gran parte del sabor, en realidad es la masa, ya que no solo ayuda a espesar la bebida caliente, sino que también puede aportar posibles beneficios.

Sin embargo, debes tener en cuenta un aspecto clave: la masa de maíz debe ser nixtamalizada, ya que a través de este proceso se aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes, de acuerdo con María del Carmen Valderrama Bravo, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.

El champurrado se puede hacer con agua, piloncillo, masa y chocolate. (Foto: Pexels) (ANGEL MEJIA (AngelRkaoz))

La nixtamalización del maíz se realiza con una técnica sencilla: se cuece el maíz en agua con cal hidratada y luego se muele. Este proceso es vital, debido a que provoca que los granos se ablanden y sus cáscaras se abran, absorbiendo calcio y potasio.

Es así que, cuando se habla de los beneficios del atole de maíz, se hace referencia a aquel que se prepara con masa de maíz nixtamalizado y se elabora de forma tradicional; no al que se prepara con harinas industrializadas, explica la revista El Poder del Consumidor.

¿Cuáles son los beneficios del atole champurrado?

Como sucede con otros atoles preparados a base de masa de maíz nixtamalizada, se cree que beber champurrado puede tener algunos efectos positivos en la salud, entre ellos, el posible aporte de antioxidantes.

Y aunque no todo lo que se dice sobre esta bebida es cierto, algunos de sus efectos podrían ser verídicos; no obstante, es importante tener en cuenta que se necesitan más estudios científicos para demostrar sus presuntas bondades.

¿El champurrado es rico en nutrientes?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural explica que el atole puede contener algunos nutrientes que son aportados, en gran medida, por el maíz nixtamalizado. Entre ellos se encuentran:

Fibra

Antioxidantes

Potasio

Magnesio

Fósforo

Zinc

Vitaminas B1 y B7

Sobre estas últimas, la revista El Poder del Consumidor explica que “contribuyen a la descomposición de los nutrientes, así como al crecimiento y actividad celular”, señala la publicación.

Si el champurrado se prepara con chocolate amargo, el cual es rico en cacao, posiblemente aporta hierro, magnesio, cobre, potasio, fósforo, zinc y selenio, elementos presentes en este ingrediente.

Además, WebMD añade que la canela es rica en potasio, magnesio y calcio, componentes que se suman a la cantidad de antioxidantes con los que cuenta la especia.

¿El champurrado contiene antioxidantes?

La masa nixtamalizada puede contener antioxidantes, dependiendo del tipo de grano con el que se realice. María del Carmen Valderrama explica que los maíces negros o azules suelen ser ricos en antocianinas y carotenoides, aunque la cantidad se reduce cuando se trata de maíz blanco.

Al utilizar chocolate amargo para el champurrado, también se podrían obtener algunos antioxidantes, ya que este alimento es rico en compuestos como los polifenoles, la epicatequina, la catequina y las procianidinas oligoméricas, de acuerdo con Healthline.

Este portal especializado en salud agrega que la canela, otro de los componentes del champurrado, contiene una buena cantidad de antioxidantes, incluidos los polifenoles.

Es importante que el champurrado se realice con masa de maíz nixtamalizada. (Foto: Pexels)

El Instituto Nacional del Cáncer explica que la acción de los antioxidantes en el cuerpo es positiva, debido a que “interactúan con los radicales libres y los neutralizan, lo que les impide causar daño”.

Medical News Today explica que las afectaciones que provocan los radicales libres se han relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, respiratorias, digestivas y cáncer.

Por este motivo, incluir en la dieta alimentos ricos en antioxidantes es relevante. No obstante, ten en cuenta que se requieren estudios para corroborar si el champurrado realmente tiene alguna acción antioxidante.

¿El champurrado contiene calcio?

María del Carmen Valderrama explica que los alimentos nixtamalizados son una fuente de calcio, hierro y fósforo; por este motivo, es posible que estos minerales se encuentren en el atole champurrado hecho con masa de maíz.

Tal como señala la revista El Poder del Consumidor, la presencia de estos componentes puede tener un impacto positivo en la salud: “el calcio y el fósforo ayudan a reducir el riesgo de osteoporosis o fragilidad en los huesos”.

¡Ojo! Esto no quiere decir que beber champurrado provocará inmediatamente que tus huesos sean más fuertes, además, se necesitan estudios que demuestren este efecto, pues el contenido de calcio en el atole podría ser mínimo.

¿Cuáles son los efectos negativos del champurrado?

¡Baja tu pan de muerto! Antes de que te dispongas a chopear el pan dulce en la bebida, debes tener en cuenta que no todo son beneficios y nutrientes cuando hablamos del champurrado.

Aunque algunos de sus componentes pueden ser positivos, considera que al agregar chocolate de mesa y piloncillo o algún endulzante puedes aumentar de manera significativa el contenido de azúcar de la bebida.

Harvard Health Publishing explica que consumir azúcar en exceso se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares; además, contribuye al aumento de peso e incrementa las posibilidades de padecer diabetes.

Además, si el champurrado se prepara con leche entera, posiblemente se reduzca su impacto positivo, ya que este tipo contiene más grasa que otras variedades, de acuerdo con Healthline.

También debes considerar que al acompañarlo de un pan de dulce puedes aumentar la ingesta de azúcar, grasas y carbohidratos. Por este motivo, se debe beber de forma moderada y ocasional, siempre priorizando una alimentación saludable y balanceada.