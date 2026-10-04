Jaripeo de Xochimilco termina en tragedia: Grada se desploma y deja 10 heridos

Autoridades atendieron a las personas afectadas por el desplome de una grada en Xochimilco.

Una grada se desplomó en el jaripeo de San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, hecho por el que se confirmaron al menos 10 personas lesionadas, dos de ellas con fracturas que tuvieron que ser hospitalizadas la noche de este domingo 4 de octubre.

Videos en redes sociales mostraron las gradas destruidas tras el hecho, aunque no se han reportado responsables tras el desplome.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el despliegue de un operativo para atender a las personas afectadas, y confirmó que ocho mujeres y dos hombres fueron los lesionados.

Al llegar al lugar del jaripeo en la alcaldía Xochimilco, en la calle 16 de Septiembre y Prolongación Reforma, verificaron la situación y solicitaron el apoyo de servicios médicos.

¿Qué sabemos de las víctimas del desplome de grada en el jaripeo de Xochimilco?

De acuerdo con las autoridades, las mujeres afectadas por el desplome de la grada en el jaripeo de Xochimilco tienen 14, 22, 24, 27, 31, 44, 59 y 78 años de edad, respectivamente, mientras que los dos hombres tienen 41 y 47 años.

Dos de las víctimas fueron trasladadas a un hospital debido a que presentaron fracturas.

Además, entre las afectadas estaba una persona embarazada, que fue trasladada para recibir atención médica por su estado de gestación.

Más tarde, la alcaldía Xochimilco confirmó la caída de una parte de las gradas, y aumentó la cifra de heridos a 12, 10 de ellos con contusiones.

Autoridades confirmaron que atendieron a todos los afectados, además de que no hay personas con lesiones de gravedad.

Por ahora no se ha confirmado investigación sobre las personas responsables de la instalación de la grada, o de las causas que prococaron el desplome de la estructura.

Además, tampoco hay personas detenidas tras los hechos. Se desconoce si la fiesta patronal continuará tras el incidente de este domingo.