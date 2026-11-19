Pánico y tensión vivieron empleados y clientes de la tienda Sam’s Club de Celaya, Guanajuato, cuando hombres armados y encapuchados irrumpieron en el establecimiento para cometer un asalto.

El atraco ocurrió alrededor de las 22:00 horas del miércoles 18 de noviembre, minutos antes del cierre del establecimiento comercial.

De acuerdo con reportes de testigos, al menos tres sujetos llegaron a la tienda Sam’s Club, ubicada sobre la avenida Irrigación. Los delincuentes arribaron a bordo de motocicletas.

Tres sujetos entraron a la tienda. Dos de los asaltantes se dirigieron al área de cobro y amagaron con pistolas al personal de las cajas registradoras, mientras que un tercer individuo vigilaba y resguardaba la salida.

Durante el atraco se activó la alarma de seguridad de la tienda, lo que alertó a clientes y trabajadores sobre lo que ocurría y provocó momentos de angustia y tensión entre las personas que se encontraban en el establecimiento.

Se supo que algunas personas buscaron resguardo en los andenes de la tienda, mientras que otras, que estaban cerca de la salida, optaron por abandonar rápidamente el lugar para evitar resultar afectadas.

Roban efectivo en sucursal de Sam’s Club

En cuestión de minutos, los ladrones se apoderaron del dinero en efectivo de las cajas registradoras y escaparon a bordo de las dos motocicletas en las que llegaron.

Los delincuentes habrían huido por la avenida Irrigación, con rumbo desconocido.

Por el momento, las autoridades no dieron a conocer el monto de lo robado en Sam’s Club, aunque trascendió que los ladrones se apoderaron de aproximadamente 95 mil pesos en efectivo.

Tras el reporte del robo, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Las autoridades ordenaron evacuar a los clientes que todavía se encontraban en el establecimiento y reunieron al personal de la tienda para resguardar su integridad.

La Policía Municipal desplegó un operativo de búsqueda en la zona para tratar de localizar a los responsables.

Se sabe que los representantes legales de Sam’s Club presentarían la denuncia penal correspondiente.

Robo en otras tiendas de autoservicio en Guanajuato

Este asalto armado en la tienda Sam’s Club se suma a otro atraco similar, ocurrido la noche del 2 de febrero de 2026 en la tienda Costco de Celaya, ubicada sobre la avenida Tecnológico.

En aquella ocasión, sujetos armados ingresaron al establecimiento, amenazaron a empleados y clientes, y sustrajeron joyería, relojes, dinero en efectivo y mercancía.

Los delincuentes escaparon en motocicletas, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad ni detenidos.

Roban camión con productos de Mercado Libre

Otra marca comercial que también sufrió el embate de la delincuencia durante las últimas horas fue Mercado Libre.

En Guanajuato, hombres armados robaron con violencia un tráiler que transportaba mercancía de Mercado Libre.

Se supo que la unidad se encontraba en un paradero cuando, presuntamente, un grupo de hombres armados sometió al conductor y lo despojó del vehículo y de la mercancía.

Se trata de un tractocamión marca International ProStar, color blanco, con placas de circulación 838-AG-3 del servicio público federal de carga, acoplado a una caja seca que transportaba diversos productos de paquetería de Mercado Libre.

Los delincuentes robaron el tráiler en Guanajuato y escaparon con rumbo a Querétaro.

Tras el reporte a las líneas de emergencia, corporaciones policiales de Querétaro, Pedro Escobedo y San Juan del Río activaron un operativo de búsqueda para localizar la unidad.

De acuerdo con los reportes, mediante el sistema de videovigilancia del C4, policías municipales de San Juan del Río lograron ubicar el tractocamión cuando circulaba sobre la autopista federal 57, en dirección a la Ciudad de México.

La intervención policial ocurrió a la altura del kilómetro 160, donde los oficiales consiguieron que el conductor del camión detuviera la marcha.

En el lugar fueron detenidos dos hombres que viajaban a bordo de la pesada unidad. Durante la intervención, los oficiales aseguraron un arma de fuego y un aparato presuntamente utilizado como inhibidor de señal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en San Juan del Río.

El tractocamión y la mercancía quedaron a disposición de las autoridades federales como parte de las investigaciones correspondientes.