Mercado Libre acelera su apuesta por El Buen Fin 2026 con descuentos de hasta 65%

De izquierda a derecha: José Gurméndez, Director Senior de Marketplace de Mercado Libre México; Omar Ramírez, Director Senior de Logística de Mercado Libre México; y Emmanuel Got, Director Senior de Créditos de Mercado Pago México.

La competencia por conquistar a los consumidores durante El Buen Fin 2026 no se limitará a los precios. La rapidez en los envíos, la variedad de productos y las facilidades de pago serán factores determinantes para el comercio electrónico, un escenario en el que Mercado Libre busca fortalecer su operación con descuentos de hasta 65%, millones de ofertas y una mayor cobertura de distribución.

Del 13 al 17 de noviembre, el marketplace pondrá a disposición de los compradores artículos de más de 20 categorías, entre ellas tecnología, belleza, moda, hogar, ropa y calzado. La oferta incluirá miles de cupones, envíos gratuitos en productos participantes, devoluciones sin costo y beneficios adicionales para los integrantes de Meli+.

La estrategia responde a la evolución del consumo digital en México. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el país registró 77.2 millones de compradores digitales en 2025, el doble que hace siete años. El crecimiento del sector también ha elevado las expectativas de los consumidores, quienes ahora consideran aspectos como la seguridad de las transacciones, la flexibilidad financiera y los tiempos de entrega al elegir dónde adquirir un producto.

Cortesía cliente.

La anticipación también forma parte de este comportamiento. Según cifras de Mercado Libre, alrededor de dos millones de personas preparan sus carritos entre cuatro y siete días antes de las grandes campañas comerciales, principalmente con artículos de hogar, tecnología y belleza.

“Sabemos que durante El Buen Fin los mexicanos buscan buenos precios, pero también quieren encontrar lo que necesitan y comprar con confianza. Por eso reunimos descuentos, variedad y herramientas que facilitan la elección de productos”, señaló José Gurméndez, director senior de Marketplace de Mercado Libre México.

Robots autónomos y mayor cobertura de distribución

La capacidad de respuesta será otro de los elementos centrales de la estrategia. Para esta edición, la plataforma contará con su primer centro de distribución en México equipado con robots autónomos, ubicado en Hidalgo. Actualmente, la instalación opera con 240 unidades y prevé alcanzar las mil cuando llegue a su máxima capacidad.

En conjunto con las otras dos naves de la empresa en ese estado, el complejo moviliza más de 6.8 millones de paquetes mensuales. La proyección es superar los 15 millones de despachos al mes para 2027.

A esta infraestructura se suma una red de más de 140 instalaciones logísticas y de última milla, con una superficie superior a los dos millones de metros cuadrados. Gracias a esta capacidad, Mercado Libre ofrecerá entregas el mismo día a 37 ciudades del país, lo que representa un incremento de 40% frente a 2025.

El propósito es reducir los tiempos de espera y mantener la eficiencia operativa ante el aumento de pedidos que suele acompañar a las jornadas de descuentos.

“Llegamos a este Buen Fin con tecnología que nos permite preparar pedidos de manera más eficiente y una red que acerca las compras a más ciudades. Nuestro objetivo es que, incluso en los días de mayor demanda, los usuarios reciban sus productos de forma rápida y segura”, destacó Omar Ramírez, director senior de Logística de Mercado Libre México.

Mercado Pago suma alternativas de financiamiento

El componente financiero complementará la oferta comercial. Mercado Pago, que superó los 18 millones de usuarios activos mensuales en México durante el tercer trimestre de 2026, participará con bonificaciones, descuentos y herramientas de crédito dirigidas tanto a consumidores como a establecimientos.

Entre los beneficios para los tarjetahabientes destacan hasta 24 meses sin intereses en Mercado Libre y 15% de descuento en adquisiciones, ambos sujetos a términos y condiciones. Asimismo, habrá una bonificación de 15% al pagar con tarjeta física y en más de 100 comercios digitales participantes mediante Checkout de Mercado Pago, previa activación desde la aplicación.

La firma también anticipará los incrementos habituales en las líneas de crédito de cientos de miles de clientes y dará a conocer distintas ofertas con Mercado Crédito durante los cinco días de actividad. A ello se suma un descuento de 40% en la primera operación con esta solución.

Para las pequeñas y medianas empresas, ofrecerá tasas preferenciales para habilitar meses sin intereses mediante Checkout y Link de Pago, así como una tasa de 0% en los primeros cobros realizados con esta última herramienta.

También estarán disponibles cupones para compradores que utilicen Checkout con bancos participantes. Por su parte, quienes adquieran una terminal Point podrán recibir el reembolso de su costo al cumplir con los requisitos de ventas establecidos en los términos y condiciones de la aplicación.

Con esta estrategia, Mercado Libre busca aprovechar el dinamismo del consumo digital y responder a un mercado en el que competir implica mucho más que ofrecer precios atractivos: requiere integrar tecnología, capacidad de distribución y soluciones financieras en una misma experiencia.