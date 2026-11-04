De Guanajuato al mundo: Empresas sombrereras abren oportunidades de exportación en Las Vegas

La tradición sombrerera de Guanajuato continúa cruzando fronteras y conquistando nuevos mercados.

Con ventas reportadas, nuevos compradores internacionales y más empresas que se incorporan a la actividad exportadora, Guanajuato obtuvo resultados positivos durante su participación en SOURCING at MAGIC 2026, una plataforma internacional de negocios de la industria de la moda en Estados Unidos.

Esta misión comercial fue realizada por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), en colaboración con el Gobierno Municipal de San Francisco del Rincón, como parte del convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones para impulsar la internacionalización de las empresas locales y fortalecer su competitividad.

SOURCING at MAGIC es una plataforma internacional que reúne en Las Vegas a fabricantes, proveedores, marcas y compradores de distintos países. Este encuentro facilita la generación de alianzas comerciales, la identificación de nuevos proveedores y el acceso a oportunidades de negocio en sectores como ropa, calzado, textiles y accesorios.

Para las empresas guanajuatenses, participar en este espacio representa una oportunidad para presentar su capacidad productiva ante compradores internacionales, establecer relaciones comerciales y abrir nuevas posibilidades de exportación hacia Estados Unidos y otros mercados.

A través de este esfuerzo conjunto, siete empresas guanajuatenses del sector sombrero y accesorios participaron en la feria, celebrada del 10 al 12 de agosto en Las Vegas, Nevada, donde presentaron la calidad, el diseño y la capacidad productiva de los productos hechos en Guanajuato.

Durante los tres días de actividades, el pabellón recibió la visita de 72 compradores internacionales, generando ventas reportadas por 121 mil 422 dólares, entre operaciones inmediatas y de corto plazo, además de una proyección comercial estimada a seis y doce meses de 605 mil 234 dólares.

Las empresas participantes fueron Sombreros Salazar Yépez, Cava Texan Star, Galerías JROCHAV, John F. Brown, Oklahoma Hats, Sombreros Valtierra y Stockton Hats, quienes llevaron a este escaparate internacional la tradición, calidad, diseño y capacidad productiva de la industria sombrerera guanajuatense, fortaleciendo su presencia ante compradores de distintos mercados.

Uno de los resultados más significativos fue la incorporación de tres nuevas empresas exportadoras, que encontraron en esta plataforma una oportunidad para dar sus primeros pasos hacia los mercados internacionales y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

Además, dos de las empresas participantes cuentan con el distintivo Marca Guanajuato Internacional, que reconoce a empresas guanajuatenses con presencia en mercados internacionales y fortalece la identidad de los productos del estado en el exterior.

Otro de los resultados relevantes fue la participación de seis empresas lideradas por mujeres, que representan cerca del 86% de las participantes en la misión comercial. Su presencia refleja el papel de las mujeres empresarias en la industria sombrerera de Guanajuato y las oportunidades que ofrece la internacionalización para fortalecer sus negocios y ampliar sus mercados.

La industria sombrerera de Guanajuato crece en los mercados internacionales

La participación de Guanajuato en esta feria se desarrolla en un contexto de crecimiento para la industria sombrerera del estado.

De acuerdo con estimaciones de COFOCE, durante el primer semestre de 2026, las exportaciones de sombreros de Guanajuato alcanzaron los 35 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 40.9% respecto al mismo periodo de 2025.

Este desempeño forma parte de los resultados del sector moda guanajuatense, que registró 573 millones de dólares en exportaciones entre enero y junio de 2026, un incremento del 19.3% anual, con la participación de 591 empresas exportadoras que llegan a 59 destinos internacionales.

En este panorama, destaca la importancia de la región del Rincón. San Francisco del Rincón registró exportaciones del sector moda por 31 millones de dólares, con un crecimiento del 30.6%, mientras que Purísima del Rincón alcanzó los 22 millones de dólares, con un incremento del 27.6%, durante el mismo periodo.

Estas cifras reflejan el potencial productivo y exportador de la región, así como la importancia de continuar generando oportunidades comerciales que permitan a las empresas fortalecer su presencia en mercados internacionales.

Exportaciones que generan oportunidades para las familias

Más allá de las cifras comerciales, la participación de estas empresas representa oportunidades para las personas que forman parte de la industria sombrerera de Guanajuato.

En conjunto, las siete empresas participantes generan 98 empleos directos y representan aproximadamente a 145 familias, de manera directa e indirecta, que encuentran en esta actividad una fuente de ingresos y oportunidades de desarrollo.

Estos resultados reflejan cómo la internacionalización de las empresas locales contribuye a fortalecer la economía de las comunidades, preservar los conocimientos productivos y generar nuevas oportunidades para las familias guanajuatenses.

Bajo la visión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, estas acciones contribuyen a los objetivos de Guanajuato Suma, impulsando el crecimiento de las empresas locales y generando condiciones para que los beneficios del comercio exterior lleguen a más personas.

Asimismo, esta misión refleja la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, a través de COFOCE, y el Gobierno Municipal de San Francisco del Rincón, para fortalecer las vocaciones productivas de la región y acercar nuevas oportunidades comerciales a las empresas guanajuatenses.

Como parte del seguimiento a esta misión comercial, COFOCE continuará acompañando a las empresas participantes para dar continuidad a las oportunidades de negocio identificadas, fortalecer sus relaciones con compradores internacionales y promover su participación en nuevos encuentros comerciales.

También se buscará mantener la vinculación con los compradores contactados para acercarlos a futuras ferias y encuentros de negocios en Guanajuato.

De esta manera, COFOCE reafirma su compromiso de acompañar a las empresas guanajuatenses en su proceso de internacionalización, demostrando que exportar es posible y que detrás de cada producto que llega al mundo existen talento, trabajo y familias que impulsan el desarrollo del estado.