¡'Escóndanse, váyanse para atrás’! Asaltan Costco en Celaya; encañonaron a personal (VIDEO)

Los asaltantes del Costco en Celaya huyeron sin nadie que los retuviera, y las autoridades mencionaron que desde la tienda 'avisaron tarde'.

Dos hombres armados asaltaron la sucursal de Costco en Celaya, Guanajuato, específicamente el área de joyería, en un hecho violento en el que incluso el personal de la tienda fue encañonado.

El asalto ocurrió cerca de las 19:00 horas del lunes 2 de febrero, y según los primeros reportes, los hombres entraron a la tienda simulando ser socios.

Le pidieron a una de las empleadas que les mostrara un reloj en el área de joyería, y cuando la trabajadora abrió el mostrador, los dos hombres sacaron armas de fuego de sus chamarras y comenzaron el robo.

Uno de los asaltantes ‘amagó’ a la trabajadora de Costco mientras vigilaba que nadie más pudiera acercarse mientras su cómplice guardaba relojes y joyas dentro de mochilas y bolsas que tenían preparadas.

El robó duró segundos, y los testigos mencionaron que los delincuentes salieron de la tienda sin nadie que los detuviera y con el botín en mano, para posteriormente escapar a bordo de dos motocicletas, donde los esperaban otros cómplices.

Los reportes indican que los delincuentes abordaron una camioneta más adelante, en la que fue más fácil la huida.

Tras el asalto, las instalaciones de Costco activaron el protocolo de seguridad y bajaron las cortinas de entrada, así como de la salida al estacionamiento. Los clientes fueron resguardados en la parte trasera del establecimiento y fueron evacuados por salidas de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional arribaron al lugar minutos después, pero los delincuentes habían escapado tranquilamente. Más tarde, se presentaron los peritos y los agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Guanajuato para recabar indicios y testimonios, y poder iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

La tienda Costco de Celaya se encuentra ubicada en la esquina de las avenidas Tecnológico y Manuel Orozco, en la colonia Fovissste. El establecimiento cuenta con servicio de seguridad privada a cargo de la empresa SPPAS y usualmente a la entrada del establecimiento y en el área del estacionamiento siempre se encuentran estacionadas unidades de esta compañía.

La tienda se localiza a unos cuantos pasos de la Comandancia Norte de Seguridad Pública.

‘Avisaron tarde’: Autoridades de Celaya responden a robo en Costco

Autoridades municipales de Celaya aseguraron que el reporte del robo a la tienda Costco llegó demasiado tarde, lo que impidió la detención de los asaltantes tras el hecho violento en Guanajuato.

En declaraciones a la prensa local, el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que el primero de los reportes del atraco lo recibieron a las 19:19 horas, es decir, más de 15 minutos después del asalto y casi a la par que algunos clientes estaban difundiendo los videos a través de las redes sociales.

“El reporte fue aproximadamente más de 15 minutos después de haberse llevado a cabo el robo, la Policía Municipal acudió de manera inmediata y vamos a verificar los protocolos de seguridad de la empresa para ver cuál fue el motivo por el cual no llegaron a tiempo”, declaró.

Agregó que el personal de Costco y de la empresa de seguridad privada fueron herméticos en compartirles información, y sólo dijeron que fueron seis sujetos los que participaron en el asalto.

“Entendemos que la información ya la proporcionaron a la Fiscalía pero la Policía Municipal al final estamos de manera inmediata pero después de cinco, 10 o 20 minutos ya es un poquito tarde”, afirmó el jefe policiaco.

El presidente municipal de Celaya, el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, consideró que el robo a la tienda Costco fue un hecho aislado y se quejó también de los protocolos que siguió la empresa de seguridad privada que cuida Costco.

“Hoy no se estuvo de la mano y hubo problemas. Este suceso no se hubiera dado si hubiera habido entre seguridad pública y privada buen entendimiento... La gente no se debe asustar porque eso fue una cuestión aislada y nosotros estamos viéndola y vamos a intervenir, necesitamos más cooperación entre ambos, la seguridad privada y la Policía Municipal”, señaló el presidente municipal en declaraciones a medios locales.

El alcalde aseguró que las cámaras de video vigilancia de Seguridad Pública lograron grabar la trayectoria de una camioneta que utilizaron los delincuentes y explicó que el vehículo huyó con rumbo a Santa Cruz de Juventino Rosas, pero que la unidad se les perdió entrando a dicho municipio.

Santa Cruz de Juventino Rosas es un municipio vecino de Celaya, y según los reportes de seguridad es uno de los principales bastiones donde opera el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Por el momento, la tienda Costco en Celaya no ha dado a conocer el monto del botín robado, yla Fiscalía de Guanajuato tampoco reveló si hay personas detenidas relacionadas con este atraco a Costco, que provocó temor y crisis nerviosas a decenas de clientes del establecimiento que se percataron del robo.