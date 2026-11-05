Asesinan a Jonathan Prieto, músico del grupo Dezzendente, en Salamanca, Guanajuato

El grupo de regional mexicano Dezzendente confirmó el fallecimiento de su compañero Jonathan Prieto.

Un músico fue asesinado a balazos este jueves en Salamanca, Guanajuato. La víctima fue identificada como Jonathan Prieto, integrante del grupo Dezzendente, una agrupación musical local del regional mexicano.

El joven músico fue acribillado a balazos mientras desempeñaba sus labores como ayudante en un puesto de tacos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque armado se registró minutos antes de las 10:00 de la mañana de este jueves 5 de noviembre, cuando el músico se encontraba en el puesto de tacos ubicado sobre la calle Cazadora, muy cerca de la avenida Faja de Oro.

Hombres armados irrumpieron en el negocio de tacos y dispararon de manera directa contra la víctima para enseguida escapar con rumbo desconocido.

A través del sistema de emergencias 911 se reportó a una persona herida, por lo que al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron al hombre con diferentes heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Con la intervención de los paramédicos, se confirmó el deceso de la persona e inmediatamente se procedió al cierre de la vialidad, bajo el resguardo de los policías municipales y elementos de la Guardia Nacional.

Posteriormente, arribaron al lugar peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, para hacerse cargo de recopilar los indicios para iniciar con las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Jonathan Prieto, músico del grupo Dezzendente asesinado en Salamanca?

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General para la necropsia de ley.

Horas más tarde, el trabajador del puesto de tacos asesinado fue identificado como Jonathan Prieto, integrante de la agrupación musical Dezzendente.

El mismo grupo musical del regional mexicano difundió una publicación en sus redes sociales, a través de la cual confirmó la identidad de la víctima.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente.

Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones.

Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, amigos y seres queridos. Les deseamos mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.

De parte de todos los que conformamos el Grupo Dezzendente, les enviamos un fuerte abrazo y nuestras más sentidas condolencias”, publicó el grupo musical en su cuenta oficial de Facebook.

Músicos asesinados en Guanajuato: el caso de ‘Alto Exceso’ en Silao

El homicidio del músico salmantino Jonathan Prieto, se suma a una larga lista de músicos guanajuatenses que han muerto de manera violenta durante los últimos meses en el estado.

El caso más reciente ocurrió el 11 septiembre de 2026, cuando dos integrantes del grupo Alto Exceso fueron asesinados a balazos durante un ataque armado en la comunidad de Chichimequillas, en el municipio de Silao.

Diego Israel Rodríguez González (vocalista, de 20 años) y Juan Carlos Muñoz Gómez ‘Charly’ (bajista, de 23 o 24 años), fallecieron en el ataque armado directo.

Un tercer músico de la agrupación, identificado como Jonathan Pérez ‘Johnny’, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital del municipio.

Se supo que hombres armados abrieron fuego contra los jóvenes mientras se encontraban en una reunión o fiesta previa a las celebraciones del Grito de Independencia.

Por el momento, la Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta la investigación, pero no se han reportado personas detenidas.

El asesinato de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, en Irapuato

Otro caso que se registró en Guanajuato fue el asesinato de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva.

Isaac Luna fue asesinado a balazos en su domicilio en Irapuato, Guanajuato, tras finalizar una presentación.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el ataque ocurrió la madrugada del domingo 1 de junio de 2025 sobre la calle Azucena, en la colonia Santa María, en la ciudad de Irapuato.

Isaac Luna estaba en su casa junto con varias personas después de concluir una jornada de trabajo, pues la banda había amenizado una fiesta durante la tarde y noche del sábado 31 de mayo.

De pronto, hombres armados irrumpieron en la residencia del cantante para dispararle.

El cantante falleció debido a la gravedad de las lesiones.