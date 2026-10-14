¿Cómo hacer atole de guayaba? Las claves para evitar que se ‘corte’

El atole de guayaba es una bebida tradicional mexicana que se prepara con fruta, canela, leche y fécula de maíz. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Las posadas de mi barrio siempre fueron muy a la antigüita y se sabían dos cosas: antes de la piñata y los aguinaldos, doña Rosa rezaba el rosario; y doña Columba era la única a la que le quedaba el atole de guayaba.

Y es que solo este atole es capaz de causar más frustración que la de los niños que ya quieren gritar “¡dale, dale, dale!" en lugar de recitar la letanía de la Rosa mística a la Torre de marfil.

En su libro Recetario para mis nietecitos independientes, la Abue Angie también relata cómo se enamoró del atole de guayaba con leche en una posada navideña organizada por la tía de su novio, así como el coraje que le dio intentar cinco veces que no se le cortara —cuando la mezcla se separa por el choque de la acidez de la fruta con la proteína de la leche—.

Aún no es tiempo de posadas, pero los aguaceros, los fríos otoñales que se cuelan en las casas, la temporada de guayabas (septiembre a febrero) y el antojo de pan de muerto ya nos dieron suficientes pretextos para prepararlo.

Te contamos la receta y los trucos para que te quede cremosito y sin hacer muina.

Para evitar que el atole de guayaba se corte, uno de los trucos consiste en atemperar la fruta antes de incorporarla a la leche caliente. (Foto: Unsplash)

Paso a paso para hacer atole de guayaba con leche

El atole en general se hace con la misma base: masa de maíz nixtamalizado desleída en agua. Ese es atole blanco y sobre ese lienzo se puede hacer infinidad de mezclas con frutas, especias y lo que se te ocurra; sin embargo, también se puede elaborar con fécula de maíz.

Para hacer de guayaba para toda la familia vas a necesitar:

7 u 8 guayabas (según el tamaño), lavadas y partidas en cuatro.

guayabas (según el tamaño), lavadas y partidas en cuatro. 1 vara de canela.

de canela. 1 litro de agua (para hervir las guayabas).

de agua (para hervir las guayabas). 3 litros de leche.

de leche. 4 piloncillos chiquitos .

. 4 cucharadas grandes de fécula de maíz o un masa nixtamalizada lo que se agarra con ambas manos).

de fécula de maíz o un lo que se agarra con ambas manos). 1 taza de agua fría (para disolver la fécula de maíz).

Preparación paso a paso (con fécula de maíz):

Hervir la fruta: Poner a hervir las guayabas troceadas junto con la vara de canela en 1 litro de agua. Calentar la leche: En otra olla, calentar los 3 litros de leche con los 4 piloncillitos. Disolver el espesante: En 1 taza de agua fría, disolver las 4 cucharadas grandes de fécula de maíz. Mezclar leche y canela: Cuando la leche rompa a hervir, incorporar lentamente la maicena disuelta. También agregar a la olla de leche una vara de canela (puede ser la misma que hervía con la guayaba). Licuar y colar: Licuar las guayabas hervidas y pasarlas por un colador. Reserva en un recipiente. Secreto anticorte (atemplar / detemplar): Añadir un poco de la leche caliente a la mezcla de guayaba licuada para igualar las temperaturas antes de vaciarla a la olla principal. Integrar y espesar: Verter la guayaba atemplada en la olla y mover constantemente hasta que suelte el hervor y espese. ¡Servir y disfrutar!

Si utilizas masa en lugar de fécula de maíz:

La masa se licúa con agua, se cuela y se vierte en una olla con agua hirviendo, moviendo continuamente hasta obtener un atole blanco.

Una vez formado el atole blanco, se atempla la guayaba licuada con un poco de esta preparación e integrándola al final.

El atole de guayaba con leche es ideal para acompañar el pan dulce o un tamal durante los días fríos, aunque su preparación requiere algunos cuidados para evitar que se corte.(Foto: Shutterstock).

El atole de guayaba de tres leches en el recetario de Abue Angie

María Angélica López (la Abue Angie) se ha ganado a cientos de ‘nietecitos’ en Tik Tok gracias a su paciencia y su cálida habilidad para explicar. En su reciente libro, incluye sus secretos de la cocina, incluyendo el atole de guayaba que le dio tantos dolores de cabeza.

La enseñanza principal de su abuelita para evitar que se corte el atole fue endulzar primero cualquier fruta antes de hacer atole (ya sea licuándola o haciéndola mermelada) debido a su grado de acidez. Con el tiempo descubrió que el resultado alcanza una calidad excelente al utilizar tres leches.

El atole de guayaba de tres leches es una de las recetas que Abue Angie comparte en su libro Recetario para mis nietecitos independientes. (Foto: Cortesía)

Esta es su receta, recuerda que puedes encontrar muchas más en Recetario para mis nietecitos independientes.

Ingredientes (Para 2 personas):

500 g de guayabas maduras.

de guayabas maduras. 1 vara de canela.

de canela. 1/2 taza de azúcar.

de azúcar. 1 lata de leche evaporada.

de leche evaporada. Leche condensada (al gusto).

(al gusto). 1/2 taza de leche entera.

de leche entera. 4 cucharadas de fécula de maíz.

de fécula de maíz. Agua: 1 litro para hervir las guayabas y 1 litro adicional para hervir con la leche evaporada.

Preparación paso a paso:

Miel de fruta: En una olla con 1 litro de agua, hervir las guayabas con la canela y el azúcar; tapar y mantener a fuego bajo hasta que el agua se vuelva miel. Dejar enfriar y licuar. Base láctea: En otra olla, hervir 1 litro de agua con la lata de leche evaporada. Al primer hervor, vaciar la guayaba licuada y colada para retirar las semillas. Espesar: En la 1/2 taza de leche entera, disolver la fécula de maíz sin que queden grumos y verter a la olla; mover sin parar para evitar que la harina se asiente y se queme. Sazonar y cocinar: Probar el punto de dulzor y agregar leche condensada al gusto si hace falta. Al primer hervor, bajar la llama al mínimo y dejar cocinar durante 10 minutos.

Remedio si se corta la mezcla: Si la leche se llega a cortar, Abue Angie indica agregar 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. Es normal que al verterlo se formen muchas burbujas; únicamente hay que continuar moviendo la mezcla sin parar hasta que regrese a su consistencia habitual.