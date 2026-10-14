Noche de terror en el Desierto de los Leones: Fechas, horarios y costo del recorrido Leyendas Nocturnas

Cada vez se acerca más el aroma a pan de muerto y flor de cempasúchitl, y si no quieres perder la oportunidad de vivir la experiencia de Día de Muertos, se realiza un evento especial en el Desierto de los Leones.

Y es que Leyendas Nocturnas presenta por una temporada el especial ‘El regreso de las hermanas Ruíz Valdés’, una experiencia por tiempo limitado que mezcla terror con leyendas, desde algunas muy conocidas como la de La Llorona, hasta algunas típicas de la alcaldía Cuajimalpa.

Desierto de los Leones El recorrido se realiza en el Desierto de los Leones (Foto: Cortesía Leyendas Nocturnas).

¿Qué es Leyendas Nocturnas? Esto sabemos sobre la experiencia por Día de Muertos

Leyendas Nocturnas es un recorrido cultural lleno de efectos de sonido y luces, a través del que se cuentan algunos relatos de terror típicos de la cultura mexicana mientras se recorre en ‘total oscuridad’ el Desierto de los Leones, un exconvento con 400 años de antigüedad.

Su temporada regular finaliza con las funcioens del viernes 16 y sábado 17 de octubre, las cuales están agotadas, según le compartió a El Financiero el equipo de redes sociales de la organización.

Sin embargo, a partir del 30 de octubre tendrán la presentación especial por tiempo limitado llamada ‘El regreso de las hermanas Ruíz Valdés’, la cual relata 9 leyendas en un recorrido más extenso de lo habitual:

El Descabezado de San Mateo

Cosme el Monje

El Bosque del Ocotal

La Llorona

Kilómetro 31

La Inquisición

Las Brujas del Ocotal

El Nahual

La Chocani

Desierto de los Leones está en la carretera México-Toluca (Foto: Cortesía Leyendas Nocturnas).

Leyendas Nocturnas: ¿Cuándo y dónde se puede asistir a la experiencia ‘El regreso de las hermanas Ruíz Valdés’?

Leyendas Nocturnas presenta la experiencia ‘El regreso de las hermanas Ruíz Valdés’ en una temporada especial del 30 de octubre al 14 de noviembre en el Exconvento Desierto de los Leones, ubicado en la carretera México - Toluca de la calcaldía Cuajimalpa.

Se trata de un recorrido especial narrado en tercera persona que añade como atractivo a lo habitual el uso de pirotecnia y que tiene una duración de entre 1:50 a 2:10 horas.

La nueva puesta inicia el 30 de noviembre (Foto: Cortesía Leyendas Nocturnas).

“Lo que se busca es una experiencia sensorial (...) que cause miedo, incertidumrbe de dónde estás, qué estás viendo; imagínate ver catacumbas (en la oscuridad)”, nos contó Luis Chávez, del equipo de redes sociales de Leyendas Nocturnas.

Estos son los horarios disponibles para la temporada, siendo las funciones que van de la medianoche hacia la madrugada las más emocionantes para los auténticos amantes de las experiencias de terror:

¿Cuánto cuesta asistir a Leyendas Nocturnas?

El costo de la experiencia es de 450 pesos por persona y se puede reservar exclusivamente mediante su número de WhatsApp y Facebook ‘Leyendas Nocturnas Oficial’. La organización aclaró que no trabaja con ninguna boletera ni agencia, ni tampcoo cuenta con transporte oficial.

El sitio tiene estacionamiento, además de que, en las afueras, hay un mercado donde se pueden ingerir algunos alimentos como atole, pan o quesadillas.

El lugar cuenta además con paramédicos, personal de seguridad y control contra el ingreso de bebidas alcohólicas, por lo que el ambiente es familiar.

No existe un mínimo de edad para ingresar, pero recomiendan la experiencia para niños de 10 años en adelante, además de que los asistentes tienen la oportunidad de abandonar la experiencia en cualquier momento en caso de que así lo requieren.

“Buscamos reavivar la cultura en Cuajimalpa y que se conozcan las leyendas que han existido alredor”, explicó Chávez, quien presumió que cuentan con 12 años de experiencia.