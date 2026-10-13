Lista OFICIAL de precios: ¿Cuánto cuesta un boleto para ver a La Oreja de Van Gogh de Amaia Montero en México?

Estos son los precios oficiales para las presentaciones de La Oreja de Van Gogh en México. (Foto: Shutterstock)

Cuéntame al oído, muy despacio, muy bajito... Ya se revelaron los precios de los boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en México, con su tour Tantas cosas que contar.

La Arena Monterrey fue el primer recinto en revelar cuánto costarán las entradas para la presentación de la agrupación española en 2027, mientras que los otros Palacio de los Deportes y la Arena VFG esperaron hasta la primera preventa.

Así que con las fechas, recintos y precios revelados, solo falta prender una velita para conseguir un lugar y esperar por los conciertos de La Oreja de Van Gogh.

El regreso de Amaia Montero regresó a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez. (Foto: Shutterstock )

¿Cuándo son los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México?

La gira Tantas cosas que contar Tour 2027 contempla cuatro presentaciones en tres ciudades mexicanas. El recorrido comenzará en Monterrey, continuará en Guadalajara y cerrará con dos fechas en Ciudad de México.

Estas son las fechas y sedes confirmadas:

27 de junio de 2027: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León. 2 de julio de 2027: Arena VFG, Guadalajara, Jalisco.

Arena VFG, Guadalajara, Jalisco. 8 de julio de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Palacio de los Deportes, Ciudad de México. 9 de julio de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Precios de los boletos de La Oreja de Van Gogh en CDMX

Esta es la lista de precios oficiales para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en el Palacio de los Deportes de la CDMX, con cargos por servicio incluidos:

Nivel A: $5,642

Nivel B: $3,410

Nivel C: $2,418

Nivel D: $1,674

Nivel E: $1,178

Están a la venta en el sitio oficial de Ticketmaster.

La Oreja de Van Gogh ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el 8 y 9 de julio de 2027, como parte de su gira Tantas cosas que contar.

Precios de La Oreja de Van Gogh en Guadalajara

Estos son los costos de las entradas para las presentaciones de la banda liderada por Amaia Montero en Guadalajara:

Nivel A: $5,890

Nivel B: $3,596

General: $1,054

Grada preferente B: $3,286

Grada preferente C: $2,356

Planta baja: $1,860

Planta alta: $992

Platea: $1,240

S300: $1,240

Están disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster.

La Oreja de Van Gogh llegará a la Arena VFG de Guadalajara el 2 de julio de 2027, con Amaia Montero de regreso como vocalista de la agrupación española.

Precios de La Oreja de Van Gogh en la Arena Monterrey

Los precios publicados para el concierto de La Oreja de Van Gogh en la Arena Monterrey van de $942 a $6,027:

VIP: $6,027

Platino: $4,929

Oro: $4,441

Plata: $3,953

Super Palco: $3,703

Banco Azteca: $3,452

Coke Studio: $3,452

Plus Ultra: $3,452

Megacable: $3,452

Barrera: $3,452

McCormick: $3,452

Doritos: $3,452

Osel: $3,452

Butaca: $2,950

Preferente especial: $2,322

Preferente: $1,757

Personas con discapacidad: $1,130

Luneta: $1,130

Balcón: $942

Se venden en Superboletos.

La Oreja de Van Gogh se presentará en la Arena Monterrey el 27 de junio de 2027, como parte de su gira Tantas cosas que contar con Amaia Montero.

¿Cuándo inicia la preventa de La Oreja de Van Gogh y qué tarjetas participan?

La preventa de boletos para las presentaciones se realizará en dos etapas y estará disponible para clientes de HSBC. Las fechas y horarios anunciados son los siguientes:

Martes 13 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas: preventa para tarjetas HSBC Premier de crédito y débito.

preventa para tarjetas HSBC Premier de crédito y débito. Miércoles 14 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 horas: preventa para tarjetas HSBC de crédito y débito.

Después de estas dos etapas, comenzará la venta general, programada para el jueves 15 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas. En esta fase podrán participar quienes no tengan tarjetas del banco.