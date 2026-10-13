Lista OFICIAL de precios: ¿Cuánto cuesta un boleto para ver a La Oreja de Van Gogh de Amaia Montero en México?

Cuéntame al oído, muy despacio, muy bajito... Ya se revelaron los precios de los boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en México, con su tour Tantas cosas que contar.
La Arena Monterrey fue el primer recinto en revelar cuánto costarán las entradas para la presentación de la agrupación española en 2027, mientras que los otros Palacio de los Deportes y la Arena VFG esperaron hasta la primera preventa.
Así que con las fechas, recintos y precios revelados, solo falta prender una velita para conseguir un lugar y esperar por los conciertos de La Oreja de Van Gogh.
¿Cuándo son los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México?
La gira Tantas cosas que contar Tour 2027 contempla cuatro presentaciones en tres ciudades mexicanas. El recorrido comenzará en Monterrey, continuará en Guadalajara y cerrará con dos fechas en Ciudad de México.
Estas son las fechas y sedes confirmadas:
- 27 de junio de 2027: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.
- 2 de julio de 2027: Arena VFG, Guadalajara, Jalisco.
- 8 de julio de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.
- 9 de julio de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.
Precios de los boletos de La Oreja de Van Gogh en CDMX
Esta es la lista de precios oficiales para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en el Palacio de los Deportes de la CDMX, con cargos por servicio incluidos:
- Nivel A: $5,642
- Nivel B: $3,410
- Nivel C: $2,418
- Nivel D: $1,674
- Nivel E: $1,178
Están a la venta en el sitio oficial de Ticketmaster.
Precios de La Oreja de Van Gogh en Guadalajara
Estos son los costos de las entradas para las presentaciones de la banda liderada por Amaia Montero en Guadalajara:
- Nivel A: $5,890
- Nivel B: $3,596
- General: $1,054
- Grada preferente B: $3,286
- Grada preferente C: $2,356
- Planta baja: $1,860
- Planta alta: $992
- Platea: $1,240
- S300: $1,240
Están disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster.
Precios de La Oreja de Van Gogh en la Arena Monterrey
Los precios publicados para el concierto de La Oreja de Van Gogh en la Arena Monterrey van de $942 a $6,027:
- VIP: $6,027
- Platino: $4,929
- Oro: $4,441
- Plata: $3,953
- Super Palco: $3,703
- Banco Azteca: $3,452
- Coke Studio: $3,452
- Plus Ultra: $3,452
- Megacable: $3,452
- Barrera: $3,452
- McCormick: $3,452
- Doritos: $3,452
- Osel: $3,452
- Butaca: $2,950
- Preferente especial: $2,322
- Preferente: $1,757
- Personas con discapacidad: $1,130
- Luneta: $1,130
- Balcón: $942
Se venden en Superboletos.
¿Cuándo inicia la preventa de La Oreja de Van Gogh y qué tarjetas participan?
La preventa de boletos para las presentaciones se realizará en dos etapas y estará disponible para clientes de HSBC. Las fechas y horarios anunciados son los siguientes:
- Martes 13 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas: preventa para tarjetas HSBC Premier de crédito y débito.
- Miércoles 14 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 horas: preventa para tarjetas HSBC de crédito y débito.
Después de estas dos etapas, comenzará la venta general, programada para el jueves 15 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas. En esta fase podrán participar quienes no tengan tarjetas del banco.