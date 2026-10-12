Preventa de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en México: Fechas, dónde comprar, boletos, tarjetas y más

Estos son los detalles de la preventa y venta de boletos de La Oreja de Van Gogh. (Foto: EFE/Freepik/ChatGPT)

La Oreja de Van Gogh regresa a México con Amaia Montero como vocalista, una noticia esperada por sus seguidores desde que se confirmó el retorno de la cantante a la agrupación española. La banda ofrecerá cuatro conciertos en el país dentro de su gira Tantas cosas que contar, para celebrar tres décadas de trayectoria.

Las presentaciones se realizarán en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante el verano del próximo año. Antes de la venta general, los clientes de HSBC podrán participar en la preventa de boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero es la vocalista de La Oreja de Van Gogh en la nueva gira de conciertos de la banda. (Foto: Shutterstock )

¿Cuándo son los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México?

La gira Tantas cosas que contar Tour 2027 contempla cuatro presentaciones en tres ciudades mexicanas. La primera será en Nuevo León y el recorrido continuará en Jalisco para cerrar con dos fechas en la capital del país.

Estas son las fechas y sedes anunciadas:

27 de junio de 2027: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León. 2 de julio de 2027: Arena VFG, Guadalajara, Jalisco.

Arena VFG, Guadalajara, Jalisco. 8 de julio de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Palacio de los Deportes, Ciudad de México. 9 de julio de 2027: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La gira representa una nueva oportunidad para escuchar en vivo los éxitos de la banda, entre ellos canciones como ‘Rosas’, ‘La Playa’ y ‘Puedes contar conmigo’.

¿Cuándo es la preventa de La Oreja de Van Gogh y qué tarjetas participan?

La preventa de boletos para el tour de La Oreja de Van Gogh será exclusiva para clientes de HSBC y tendrá dos etapas, de acuerdo con la información publicada para los conciertos:

Martes 13 de octubre de 2026: preventa para tarjetas HSBC Premier de crédito y débito, a partir de las 11:00 horas.

preventa para tarjetas HSBC Premier de crédito y débito, a partir de las 11:00 horas. Miércoles 14 de octubre de 2026: preventa para tarjetas HSBC de crédito y débito, desde las 9:00 horas.

La venta general está programada para el jueves 15 de octubre, a partir de las 11:00 horas. En esta etapa podrán participar las personas que no cuenten con tarjetas del banco.

La Oreja de Van Gogh anunció cuatro conciertos en México para 2027. (Foto: EFE)

¿Dónde comprar los boletos para La Oreja de Van Gogh?

Los boletos se podrán adquirir en línea a través de la página de Ticketmaster México. Antes de iniciar la compra, se recomienda verificar la fecha y el recinto del concierto, así como revisar el mapa de localidades y las condiciones de pago que aparezcan en el sitio.

La disponibilidad de lugares y los precios pueden variar según la presentación. Además, al precio final se le debe de agregar el cargo por servicio de Ticketmaster.

Cabe destacar que en el caso de la fecha en Monterrey, los boletos se adquieren en la plataforma de Superboletos.

¿Cuánto cuestan los boletos para La Oreja de Van Gogh en la Arena Monterrey?

Por el momento solamente se compartieron los costos de los boeltos para la Arena Monterrey. De acuerdo con la página del Grupo Apodaca, estos serían los precios: