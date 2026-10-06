Concierto Despecho: ¿Qué es y cuánto cuesta el show para corazones rotos en el en el Harp Helú?

El Estadio Alfredo Harp Helú será sede del Concierto Despecho en diciembre, una experiencia inspirada en las reuniones dedicadas a cantar canciones de amor y desamor. (Foto: IA).

¡Esa canción no, porque traigo saldo! Si alguna vez una letra te hizo pensar en esa persona que ya te bloqueó, en el mensaje que nunca debiste mandar o en aquella relación que terminó pero dejó buena playlist, el Concierto Despecho tiene una cita pendiente contigo.

El show es en el Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México), donde podrías encontrarte a aficionados de la ‘Nación Escarlata’ muuuuy despechados porque sus Diablos Rojos dejaron ir el tricampeonato esta temporada.

¿Cuándo es el Concierto Despecho?

El evento, presentado por Tecate y realizado de la mano de Sidetrack y OCESA, es el próximo 12 de diciembre, el cual se convertirá en la “Sala de Despecho más grande de México”, un espacio para “celebrar la música del desamor”, explica un comunicado.

El encuentro busca conectar al público a través de canciones que han acompañado historias personales y que, dependiendo del momento de la vida, pueden sonar como una declaración de amor o como una indirecta bastante directa.

Por ahora, el cartel todavía no ha sido anunciado. La información oficial solo señala que “muy pronto conocerás a los artistas que estarán en este gran concierto”.

El concepto se promociona bajo una premisa: “Aquí cabemos tod@s”, desde “despechadas, dolidas, tóxicos y ardidos”. Además, las distintas zonas del recinto estarán relacionadas con esta experiencia de desahogo colectivo.

Quizá te suena el nombre por las populares Salas de Despecho, bares inspirados en el concepto de una cantina contemporánea donde el desamor es el protagonista y recrean el ambiente de una reunión entre amigos en casa, con música para recordar al ex, desahogarse y pasar un buen rato. El concepto nació en Guadalajara y con el tiempo se expandió a distintas ciudades de México y otros países.

Preventa y venta general del Concierto Despecho: ¿Cuándo puedes comprar boletos?

Aquí viene la parte menos romántica: para cantar las penas primero hay que comprar el boleto:

Primera Gran Venta HSBC: 7 de octubre a las 2:00 p.m. , exclusivamente para HSBC Premier de crédito y débito.

, exclusivamente para HSBC Premier de crédito y débito. Segunda Gran Venta HSBC: 8 de octubre a las 2:00 p.m. , para tarjetas de crédito y débito.

, para tarjetas de crédito y débito. Venta general: viernes 9 de octubre a las 2:00 p.m., venta a todo el público, sin importar el banco.

Las ventas se realizarán en el sitio oficial de Ticketmaster. El límite general es de 10 boletos por comprador, aunque puede variar según el tipo de entrada.

La venta general del Concierto Despecho comenzará el 9 de octubre a las 2:00 p.m., después de las fechas de la Gran Venta HSBC del 7 y 8 de octubre. (Foto: Prensa Ocesa).

Lista de precios del Concierto Despecho en el Harp Helú: ¿Cuánto cuesta cada zona?

Si ya elegiste con quién vas a cantar las canciones de la ruptura —o si vas en solitario, porque también se vale—, estos son los precios de los boletos del Concierto Despecho 2026.

Los precios de los boletos ya incluyen los cargos por servicio. Sin embargo, al total de la compra se agregará un cargo único de $50 por procesamiento de orden, sin importar cuántos boletos incluya la operación. Este cobro se aplica al momento del checkout.

Mesas para 10 personas

Las mesas están planteadas para grupos de 10 personas y corresponden a distintas zonas de la cancha, así puedes llevar a toda la bolita que sobrevivió contigo a la última ruptura.

Boletos de platea

Para quienes prefieran un boleto individual, estas son las zonas y precios:

Y si el plan es ir con el corazón recién remendado, recuerda la regla no escrita de cualquier concierto de despecho: puedes cantar la canción, puedes dedicarla con la mirada y puedes gritar el coro; mandar el mensaje después de las 11 de la noche ya es responsabilidad tuya.