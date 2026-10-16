Mansión del ‘Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos: ¿Qué carreras habrá?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

“De un monumento a la corrupción a una escuela para los habitantes de Tlalpan”, así presentó la presidenta Claudia Sheinbaum la recuperación de la mansión de Arturo Durazo, conocido como ‘El Negro’, para convertirla en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El predio, con una extensión de 6 hectáreas, pertenecía al exjefe de la Policía capitalina, Arturo Durazo, y contaba con amenidades que muy pocos inmuebles con las mismas características tenían en la Ciudad de México: discoteca, hemiciclo, helipuerto, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, casino, entre otras.

Ahora, la mansión de ‘El Negro’ se utilizará como salones y espacios para los jóvenes que decidan estudiar en la Universidad Nacional Rosario Castellanos a partir del próximo ciclo escolar 2027, de acuerdo con las autoridades.

Composición de la Universidad Rosario Castellanos en la llamada 'Casa Tlalpan'. (Gobierno)

¿Qué carreras se impartirán en la ‘Casa Tlalpan’?

La doctora Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, aseguró que la ‘Casa Tlalpan’ tendrá capacidad para 4 mil 800 estudiantes; sin embargo, tras la convocatoria publicada, más del 70 por ciento de los lugares están apartados.

Entre la oferta académica que ofrecerán se encuentran:

Licenciatura en Psicología.

Licenciatura en Derecho y Criminología.

Licenciatura en Administración y Comercio.

Licenciatura en Turismo.

Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible.

Las autoridades esperan que próximamente se incluya en la oferta la Licenciatura en Ciencias Ambientales, debido a la ubicación del plantel: “en medio de una zona de bosque”.

La ‘Casa Tlalpan’ estará conformada por áreas deportivas, gimnasio, foro al aire libre, jardín de lectura y estacionamiento para autos y bicicletas. Además, en el mismo espacio compartirá instalaciones con una preparatoria, a la que se destinarán 100 millones de pesos para su construcción.

Anteriormente, la mansión de ‘El Negro’ albergó la Academia Mexicana de Ciencias, pero esta será reubicada, aunque no se precisó exactamente dónde.

¿Quién fue Arturo ‘El Negro’ Durazo?

Arturo Durazo fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, durante el sexenio del presidente José López Portillo y la regencia de Carlos Hank González.

El oscuro pasado del político quedó al descubierto en la década de 1980 tras la publicación del libro ‘Lo negro del “Negro” Durazo’, escrito por uno de sus ayudantes, José González González.

En las páginas de su obra, destapó algunas de las millonarias propiedades y las supuestas intenciones de introducir y controlar desde el poder la comercialización de sustancias.

Después del inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, se le fincó responsabilidad por la obtención ilegal de cerca de 60 millones de pesos.