Incentivos para pago de deudas fiscales sin recargos o multas: Sheinbaum anuncia ante empresarios

Ante el empresariado nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la inclusión de incentivos fiscales para que quienes tengan deudas con el fisco puedan pagar sin recargos ni multas, lo cual quedará establecido en la Ley de Ingresos del próximo año.

“Vamos a bajar el déficit, tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable”, agregó.

En la celebración del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la jefa del Ejecutivo celebró los acuerdos alcanzados con el sector empresarial, particularmente la máxima cúpula y los sindicatos, entre los que destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), la estabilización de los precios del combustible por año y medio, el aumento al salario mínimo; el acuerdo de consenso para la jornada laboral de 40 horas y la digitalización y bancarización en el país para reducir el flujo de efectivo.

Destacó los decretos para facilitar las inversiones, con un plazo de 60 días, para la aprobación de proyectos en Ventanilla Única que ha permitido autorizar más de 20 proyectos, y los incentivos del Plan México.

¿Qué proyectos destacó la presidenta Claudia Sheinbaum?

Entre los proyectos de inversión pública y mixta destacó los 700 mil millones de pesos destinados para red carretera, los 886 mil millones de pesos para los trenes de pasajeros, la línea de carga del Tren Maya y el fortalecimiento del Tren Interoceánico; 794 mil 109 millones de pesos para la generación eléctrica; 2 billones de pesos del Plan Estratégico para Petróleos Mexicanos (Pemex); 140 mil 905 millones de pesos para el Plan de Gasoductos; 180 mil millones de pesos en proyectos estratégicos de agua potable; 815 mil millones de pesos de inversión en puertos; 3 billones de pesos en Vivienda para el Bienestar; así como la supercomputadora Coatlicue, que será la más grande de América Latina.

Ante dirigentes empresariales, secretarios de Estado, gobernadores, la jefa de Gobierno de la CDMX, legisladores y embajadores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México se ubicó en el séptimo lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento en el segundo trimestre de 2026, atribuido a que su gobierno decidió apostar en el desarrollo de la infraestructura, “lo que se refleja en una inversión pública y mixta nunca antes vista en un sexenio que asciende a los 8 billones 400 mil millones de pesos”.